Explication de la coupe du producteur final de la série Parks & Rec: quelles scènes ont été supprimées

Parcs et loisirsLa finale de la série a donné aux téléspectateurs un aperçu de l’avenir des personnages principaux, mais la coupe du producteur comprenait également l’avenir de trois personnages récurrents. Créé par Greg Daniels et Michael Schur, Parks & Recreation a fait ses débuts sur NBC en 2009 et a pris fin en 2015 après sept saisons, mais pas sans ses hauts et ses bas. La saison 1 est considérée comme la pire de toutes, mais heureusement, les scénaristes ont trouvé les voix des personnages et le style de la série à la fin de cette saison pas si bonne.

Parks & Recreation suit la vie quotidienne de l’éternelle optimiste Leslie Knope (Amy Poehler) et de ses amis et collègues du Département des parcs de la ville fictive de Pawnee, dans l’Indiana. Au cours de sept saisons, les téléspectateurs ont fait la connaissance de personnages comme Ann Perkins (Rashida Jones), Ben Wyatt (Adam Scott), Tom Haverford (Aziz Ansari), Ron Swanson (Nick Offerman), etc. Parks & Recreation avait également un certain nombre de personnages récurrents qui ont conquis le cœur du public, notamment Jean-Ralphio (Ben Schwartz) et sa sœur jumelle Mona-Lisa (Jenny Slate).

Il y avait d’autres personnages qui semblaient surtout faire bouger les choses au département des parcs et dans la vie de Leslie, comme ce fut le cas de Shauna, Bobby Newport et Jeremy Jamm. Bien qu’ils n’aient jamais été des personnages principaux, les téléspectateurs auraient pu apprendre ce que leur avenir réserve dans la coupe du producteur de la finale de la série.

Série Parcs et loisirs Finale Cut Shauna, Bobby et Jamm’s Futures

Le dernier épisode de Parks & Recreation s’intitule de manière appropriée “One Last Ride” et propose de nombreux flash avant pour montrer l’avenir des personnages principaux. Tout commence en 2017 avec le groupe au sein du Département des parcs qui se remémore leur temps ensemble et s’associe une dernière fois pour aider Pawnee – à partir de ce moment, l’épisode se termine en 2019, 2022, 2023, 2025, 2035 et 2048. Certains des les faits saillants de ces futurs sont une réunion au Parks Department en 2025, Garry vivant jusqu’à l’âge de 100 ans, et Leslie devenant très probablement le président des États-Unis. Cependant, il y a une coupe de producteur de l’épisode qui comprend les futurs de trois autres personnages: Shauna, Bobby et Jeremy.

Shauna Malwae-Tweep (Alison Becker) était un journaliste du Journal Pawnee, et Leslie a interviewé plusieurs fois (avec Leslie lui dire ce que les gros titres qu’elle devrait utiliser). Dans la coupe du producteur, en 2018, le fiancé de Shauna la laisse à l’autel, et Bobby Newport (Paul Rudd) la voit pleurer sur un banc de parc. Bobby était l’héritier de la fortune Sweetums et l’adversaire de Leslie lors de l’élection du conseil municipal. Bobby n’était pas le citoyen le plus intelligent de Pawnee, et Shauna était constamment à la recherche d’un partenaire sentimental, alors la finale de la série les a vus se marier … cinq heures après leur rencontre et après que Shauna se soit levée. Jeremy Jamm (Jon Glaser) était un orthodontiste et conseiller municipal au conseil municipal, abattant toujours toute proposition de Leslie. Il a également affirmé aimer tout le chinois, mais il a été vu en train de préparer des sushis et une pancarte japonaise était suspendue à la maison. La finale de la série a également coupé son avenir, dans lequel il a fini par travailler dans un restaurant hibachi en Floride. Malheureusement, la coupe du producteur n’est plus disponible en ligne, mais elle se trouve sur le Parcs et loisirs DVD en option.

