Explication de la crise sur des terres infinies et de l’avenir de Arrowverse

Au final, le Arrowverse L’événement croisé Crisis on Infinite Earths était à la hauteur du slogan qu’il partageait avec la mini-série de bandes dessinées DC qui l’a inspiré. “Les mondes vivront, les mondes mourront et rien ne sera plus jamais le même.”

Dire que la crise a changé à jamais l’état de la réalité partagée de la CW serait un énorme euphémisme. En effet, la mini-série a changé l’état des adaptations télévisuelles et cinématographiques de DC Comics dans son ensemble, révélant que chaque émission et film de super-héros jamais basé sur la propriété de DC Comics fait partie du même multivers. Cela incluait même le DCEU, l’avant-dernier chapitre de la mini-série confirmant que Barry Allen d’Ezra Miller faisait partie de l’Arrowverse, alors qu’il rencontrait Barry Allen de Grant Gustin alors qu’ils voyageaient tous les deux dans la Speed ​​Force.

Ce camée surprise n’était que le début des nombreuses surprises qui se sont déroulées lorsque la crise sur les terres infinies a pris fin. Pour aussi profondément ancré que l’histoire était dans l’histoire de l’Arrowverse, l’événement a toujours emprunté fortement aux bandes dessinées originales. Pourtant, il y avait encore suffisamment de changements pour garder même les fans qui avaient lu Crisis on Infinite Earths sur leurs orteils. Voici ce qui se passe dans la fin de Crisis on Infinite Earths, et ce que tout cela signifie.

Téléportés dans la dimension connue sous le nom de Vanishing Point, les Paragons (une équipe de 7 héros spéciaux qui détiendrait la clé pour sauver le multivers) ont passé plusieurs mois à essayer de trouver un moyen de s’échapper. Tout espoir semblait perdu lorsque les tentatives du Flash pour entrer dans la dimension Speed ​​Force échouaient. C’est à ce moment qu’Oliver Queen, qui possède maintenant le pouvoir du cosmique connu sous le nom de Spectre, est apparu aux Paragons et a expliqué comment ils pourraient encore sauver leur réalité.

Les Paragons se sont divisés en deux équipes, Ryan Choi, Lex Luthor et Supergirl ayant été envoyés sur la planète Maltus dix mille ans auparavant. Leur mission était d’empêcher Mar Novu (le scientifique qui deviendrait The Monitor) de tester un portail temporel qui le mènerait à l’aube des temps et créerait accidentellement à la fois le multivers et l’univers anti-matière. Le reste des Parangons et le Spectre iraient directement à l’aube des temps pour combattre l’Anti-Moniteur avant qu’il ne puisse mettre en œuvre ses plans.

Après que la plupart des Parangons se soient brièvement perdus dans le temps et Lex Luthor a essayé de manipuler Mar Novu pour remodeler le multivers en quelque chose qu’il a trouvé plus agréable (c.-à-d. Pas de Kryptoniens), les Parangons ont été réunis dans l’univers anti-matière à l’aube des temps, face à l’Anti-Moniteur et ses démons de l’ombre. Le Spectre a dit aux Parangons de maintenir la ligne et qu’il “allumerait l’étincelle” afin qu’ils puissent “attiser la flamme”. Alors que les Paragons combattaient les démons de l’ombre, The Specter rencontra l’Anti-Monitor au combat, libérant une grande quantité d’énergie. Cela a incité les Paragons à utiliser la même page du Book of Destiny qui modifie la réalité (que Lex Luthor a édité pour se transformer en Paragon of Truth) pour remodeler l’énergie libérée par The Specter et la transmuter dans un nouvel univers.

Le dernier chapitre de Crisis on Infinite Earths s’est terminé avec le réveil de Supergirl dans son appartement. Il est rapidement devenu évident que quelque chose n’allait pas, aucun de ses amis et de sa famille ne se rappelant que leur Terre avait été détruite et Lex Luthor recevant le prix Noble Peace. En haussant les épaules, Supergirl est allée travailler pour faire face à un rapport d’un méchant super-puissant causant des problèmes, avant de tomber sur The Flash, qui a identifié le méchant, Weather Witch, comme l’un de ses ennemis. Cela a incité les deux héros à se demander ce qu’ils faisaient sur la Terre de l’autre avant de réaliser la vérité; le nouvel univers qu’ils avaient créé avait combiné la Terre-1 et la Terre-38 en un seul monde!

À la fin de l’épisode, il a été révélé que la réalité de Black Lightning avait également été intégrée à la nouvelle Terre, surnommée Earth Prime. À l’insu de nos héros, ils ont fait plus que sauver leurs propres univers en formant une nouvelle réalité partagée; ils ont également créé un nouveau multivers. Certaines de ces Terres, telles que les paramètres des spectacles DC Universe Doom Patrol et Swamp Thing, ont déjà été explorées. D’autres, comme le Earth-2 de Stargirl et le Earth-12 du Green Lantern Corps, sont de nouveaux mondes courageux.

La victoire sur l’Anti-Monitor a été coûteuse, Oliver Queen mourant une deuxième fois pour sauver son univers. Son sacrifice n’est pas passé inaperçu, cependant, car le président des États-Unis a été informé que Green Arrow était mort dans la bataille pour sauver la réalité et un moment de silence à l’échelle nationale a eu lieu en son honneur. Ses camarades sont allés plus loin, cependant, avec The Flash mettant en place une vitrine tenant le costume de Green Arrow et Supergirl allumant une flamme éternelle pour l’honorer dans le hangar désaffecté de STAR Labs où les héros de deux mondes ont d’abord uni leurs forces pour combattre le invasion des Dominators.

Le Flash avait une autre idée de la façon dont les héros rassemblés (qui comprenaient White Canary, Black Lightning, Superman, Batwoman et Martian Manhunter avec lui-même et Supergirl) pourraient honorer l’héritage d’Oliver Queen. À cette fin, il a suggéré que le hangar pourrait servir de base d’opérations chaque fois que la Terre serait confrontée à une catastrophe future nécessitant que tous les meilleurs héros du monde unissent à nouveau leurs forces. Il a ensuite dévoilé une table ronde avec 8 chaises – chacune décorée avec les symboles des héros assemblés, plus une chaise vide avec l’emblème de la flèche verte. Bien que le nom de la Justice League n’ait pas été prononcé, les implications étaient claires avant même le coup de feu révélant que le hangar ressemblait à la salle de justice classique des dessins animés des Superfriends.

Le principal point à retenir de Crisis on Infinite Earths est qu’il sera beaucoup plus facile de justifier les épisodes de croisement à l’avenir, avec toutes les séries de CW désormais sur une seule Terre. La nouvelle Terre partagée entraînera également des changements intéressants dans le scénario de Supergirl et le prochain spectacle de Superman et Lois Lane, maintenant que Lex Luthor dirige le DEO et est considéré comme un héros par le monde entier. Cela entraînera également un changement majeur dans le monde de l’éclairage noir, où les métahumains n’étaient pas aussi répandus que sur Terre-1 et Jefferson Pierce combattait une organisation gouvernementale corrompue qui avait scellé sa ville natale de Freeland, en Géorgie, du reste. du monde.

Crisis on Infinite Earths # 10 a vu The Specter unir les héros et les méchants de cinq univers et les guider vers l’Aube du Temps; le seul endroit à partir duquel l’Anti-Monitor pourrait compléter son plan de destruction de tous les univers de matière positive. La bataille qui a suivi a vu Le Spectre combattre directement l’Anti-Moniteur, soutenu par le pouvoir mystique des quelques sorciers de la Terre. Cela a conduit à la création d’un nouvel univers, composé d’un mélange d’éléments des cinq Terres survivantes.

La crise sur Infinite Earths # 11 a révélé que l’Anti-Monitor n’était pas tout à fait vaincu et que le monde nouvellement reconstruit était toujours vulnérable. Cela a abouti à une bataille finale avec l’Anti-Monitor in Crisis on Infinite Earths # 12. Le résultat final a été un nouveau départ pour l’univers de DC Comics et peu d’êtres se souvenant que le multivers avait jamais existé.

Alors que nether The Flash ou Supergirl est mort en combattant l’Anti-Monitor comme dans le scénario original de la bande dessinée, le Arrowverse l’adaptation de Crisis on Infinite Earths est restée largement fidèle à l’histoire originale et a touché tous les principaux points de l’intrigue, avec seulement quelques différences cosmétiques. Par exemple, la crise originale avait également Lex Luthor travaillant avec les héros uniquement pour les trahir dans le but de reprendre le multivers pour lui-même. La seule différence est que la bande dessinée avait Luthor à la tête d’une armée composée des super-vilains de cinq Terres sur la planète Maltus, alors qu’il agissait seul dans la série télévisée.

