Explication de la fin de Bad Boys For Life (Eye spoilers)

À la fin de Bad Boys For Life, vous pouvez voir Mike Lowrey (Will Smith) confronter son passé et Marcus Burnett (Martin Lawrence) prendre une décision concernant son avenir.

Mauvais garçons pour la vie il finit par faire affronter Mike Lowrey à son passé, tandis que Marcus Burnett décide de son avenir et, ensemble, met fin à une vaste vague de meurtres qui établit une future suite à Mauvais garçons 4.

17 ans après la réalisation de Bad Boys 2 par Michael Bay, les cinéastes belges Adil El Arbi et Bilall Fallah ont réussi à revitaliser la franchise avec Bad Boys For Life, bande qui est déjà devenu l’un des films les plus rentables du mois de janvier. (Attention spoilers d’ici).

Mike (WILL SMITH), Marcus (MARTIN LAWRENCE) dans les rues de Miami. BAD BOYS FOR LIFE de Columbia Pictures.

Mauvais garçons pour la vie Cela commence avec la fille de Marcus ayant un bébé avec son petit ami (et futur mari) Reggie. Marcus utilise cet événement comme une occasion de revenir sur sa vie, en particulier sa vie de violence, et décide de prendre sa retraite. Pendant ce temps, un meurtrier tire et tue presque Mike pour se venger d’une affaire dans laquelle il a travaillé il y a des décennies et qui a abouti à l’emprisonnement de la mère du tireur, Isabel Aretas. Mais on ne pouvait pas deviner qu’il y avait un lien plus important entre Isabel, Mike et le tireur, Armando Armas.

La fin de Mauvais garçons pour la vie montre Mike et Marcus se rendant à Mexico pour arrêter Isabel et Armando, soutenus par d’anciens membres de Miami AMMO, Rita (Paola Núñez), Rafe (Charles Melton), Dorn (Alexander Ludwig) et Kelly (Vanessa Hudgens). Mike rencontre Isabel pour la première fois à l’intérieur du palais d’Hidalgo, se servant d’appât, mais lorsque Marcus est capturé et l’équipe de surveillance AMMO est détruite, l’AMMO s’infiltre dans le bâtiment et il y a une fusillade entre Mike Marcus, AMMO, Isabel et les sbires d’Armando. Isabel et Armando tentent de s’échapper en montant à bord d’un hélicoptère, mais lorsque Marcus tire sur le pilote, l’hélicoptère s’écrase dans le bâtiment et explose au premier étage.

Tout se termine par un combat entre Mike et Armando, Marcus se battant avec Isabel dans la salle au-dessus, Mike entend les conseils de Marcus plus tôt dans le film “Penetrating the Soul” [de Armando] avec son cœur. ” Au lieu de simplement tirer et tuer Armando, Mike essaie d’éviter la violence habituelle qu’il inflige pour se connecter avec son ennemi. C’était une dernière tentative pour prouver à Armando qu’il n’était pas la personne qu’Armando pensait qu’il était, ou la personne qu’Isabel lui avait fait croire. Et ça a marché. Armando a gêné Isabel lorsqu’elle a tiré sur Mike, blessé. Grâce à Mike et Marcus, Armando a survécu puis a été emprisonné à Miami pour ses nombreux meurtres.

Le plan d’Isabel Aretas dans Bad Boys For Life expliqué

Mike n’était pas seulement la personne qui a enfermé Isabel il y a plus de 25 ans, il lui a aussi brisé le cœur et l’a trahie. À ses yeux, il était un traître qui l’a abandonnée (après que les deux sont tombés amoureux), et le voir souffrir après toutes ces années était la vengeance qu’elle voulait. Mettre une “balle dedans” serait miséricordieux, selon elle. Mais quand il était temps de tuer Mike, Isabel voulait qu’Armando soit celui qui le fasse et lui dise son message secret, “même le feu”. Tout allait cliquer pour Mike au moment avant sa mort.

À première vue, le plan d’Isabel était simple mais cruel. Je voulais que Mike ressente la douleur qu’il ressentait pendant ses années de prison. Pour s’assurer que son plan soit pleinement mis en œuvre, Isabel a fait croire à son fils qu’il prendrait sa revanche sur son père, décédé en prison à la suite de l’enquête de Mike. Elle voulait que tous ceux qui étaient associés à l’affaire, de l’enquêteur du CSI au juge chargé de l’affaire, soient tués, et Mike est décédé à la fin. C’était une revanche pour le cartel Aretas, mais aussi une revanche personnelle d’Isabel. C’est pourquoi la dernière personne décédée était la personne la plus proche de Mike.

La mort du capitaine Howard dans Bad Boys For Life

Peu avant sa mort, le capitaine Howard a répété à Mike ce que Marcus lui avait dit pendant des mois: prendre sa retraite. Il était clair à ce stade que Mike n’était pas la personne “à l’épreuve des balles” qu’il pensait être; La légende de Mike Lowrey s’estompa lentement. Et si je poursuivais l’enquête, il y aurait des conséquences; Quelqu’un mourrait Malheureusement, cette personne était le capitaine Howard, qui faisait non seulement partie de l’enquête initiale sur le cartel Aretas, mais aussi la personne chargée de mettre Mike sur son chemin. Mike était comme un fils pour le capitaine Howard, alors forcer le fils à voir la figure de son père mourir devant lui était un coup dur pour Mike. Le capitaine Howard était les derniers dominos à tomber avant qu’Isabel soit prête à tuer Mike.

L’histoire d’origine de Mike Lowrey et la signification de «Hasta el fuego» expliquées

Avant Bad Boys For Life, les seuls aspects du passé de Mike Lowrey racontés dans le premier film Bad Boys étaient qu’il était diplômé de l’académie de police et était devenu officier des stupéfiants avec Marcus Burnett à la fin des années 1980. Cependant, Bad Boys For Life révèle que le capitaine Howard avait retiré Mike de l’académie et lui avait confié une mission secrète au sein du cartel Aretas. Il est devenu le chauffeur d’Isabel et est finalement tombé amoureux d’elle. Ils avaient prévu de s’enfuir ensemble, mais quand Mike a découvert qui elle était vraiment, un “tueur de sang froid”, il l’a remise avec les autres membres du cartel.

Rita lui a envoyé le message «Hasta el fuego», une phrase que Mike devrait entendre avant de mourir, mais Armando n’a pas terminé le travail et a donné à Mike l’indice pour résoudre l’enquête lui-même. Il a été révélé plus tard que “même le feu” était quelque chose que Mike et Isabel se disaient, presque comme une promesse d’être ensemble quoi qu’il arrive.

La chose intéressante est que “même le feu” a amené l’arc de l’histoire de Mike et Isabel. En promettant qu’ils seraient ensemble jusqu’à l’incendie, ils ont rempli ce sens à leur valeur nominale, Rita tirant sur Isabel et elle tombant dans le feu et mourant au fond du Palacio de Hidalgo. Elle s’est terminée là où tout a commencé et s’est terminée par un incendie. Isabel a peut-être fait de Mike Lowrey la personne qui aimait les vêtements et les voitures de sport depuis le premier film Bad Boys, mais en lui donnant un fils et en le forçant indirectement à assumer la responsabilité de ses actes, il l’a également fait par inadvertance la personne que Marcus voulait qu’il soit, une personne prête à s’installer avec une famille et à mettre de côté la violence.

Armando est le fils de Mike Lowrey

Avant que Mike ne renonce à Isabel dans leur enquête, ils prévoyaient de fuir ensemble; il allait tout abandonner pour elle. Et elle allait tout abandonner pour lui. Mais Mike ne savait pas à l’époque qu’il était enceinte d’un mois. Son fils est né huit mois plus tard alors qu’elle était en prison, et ce fils était Armando. Mike n’a pu armer ce tour qu’en entendant Armando dire les mots “jusqu’au feu”. Laisser Armando tuer Mike était donc une forme de justice poétique pour Isabel. Bien que Mike n’ait pas eu le temps ni les moyens de passer un test ADN tout de suite, il savait qu’Armando était son fils parce que le mari d’Isabel, le chef du cartel Aretas, était stérile.

Réalisant cela, Mike pense à Armando comme la version folle de lui-même, mais en réalité, les deux sont les mêmes à bien des égards; tous deux sont attirés par la violence, mais ils ont soif de la relation père / fils qu’ils n’ont jamais eue (Mike comme père et Armando comme fils). Mike ne savait pas qu’Armando était son fils et la personne qu’il pensait être son père est décédée en prison alors qu’il n’était qu’un enfant. Bien qu’Armando ait commis plusieurs meurtres, dont celui du capitaine Howard, Mike a vu cela comme une opportunité d’être une sorte de figure paternelle pour Armando et de l’aider à faire face à la justice et à expier ses crimes. C’est peut-être la raison pour laquelle la réaction immédiate d’Armando avec Isabel pointant son arme sur Mike a été de se placer devant le canon et de recevoir la balle lui-même. La décision de Mike n’était pas rationnelle, mais s’il parlait à Marcus de son intention de tuer son fils au Mexique, il ne pourrait tout simplement pas le faire lorsque le moment se présenterait.

L’avenir d’AMMO dans Bad Boys 4

En découvrant que Booker Grassie était le distributeur qui a fourni à Armando les balles sur mesure pour le P90, Mike a montré que ses anciennes méthodes de détective fonctionnaient toujours. Mais quand il est entré dans le département pour rendre compte de ses conclusions, l’AMMO le savait déjà. Indirectement, Mauvais garçons pour la vie Il met en évidence l’avantage des tactiques de la vieille école, mais aussi l’avantage d’une technologie de pointe. Mike et Marcus ont été sauvés de nombreuses fois par les membres de l’AMMO et leur élégante équipe. Ainsi, bien qu’ils auraient pu supprimer eux-mêmes le reste du cartel Aretas, comme ils l’avaient fait avec d’autres organisations criminelles dans Bad Boys et Bad Boys 2, il est évident qu’il y a des avantages à travailler avec une équipe aussi bien équipée.

L’AMMO a été fermé à un moment dans le film, mais avec Rita en tant que nouveau capitaine de police, il est logique qu’elle rétablisse l’AMMO et tous ses membres. Cependant, en tant que capitaine de police, il est peu probable qu’elle puisse exécuter l’opération elle-même à l’avenir. Mike a fini par sympathiser avec l’équipe, donc avec lui et Marcus de retour, ils peuvent reprendre AMMO dans Bad Boys 4. Cependant, AMMO est l’avenir de la police de Miami dans la franchise Bad Boys. Sans eux, Mike n’aurait peut-être pas pu suivre son sentiment qu’Isabel était derrière tout et qu’Armando était son fils.

Marcus rejoint la police de Miami à la fin de Bad Boys For Life

Les deux premiers films Bad Boys étaient principalement sur Marcus et sa famille, il est donc logique que Mauvais garçons pour la vie se concentrer sur la famille de Mike, même s’il ne savait pas que c’était sa famille jusqu’au dernier acte. Pendant que Mike faisait face aux conséquences de ses actes, Marcus voulait expier toutes les violences qu’il avait causées dans sa carrière de policier et de détective. C’est pourquoi il a promis à Dieu qu’il n’apporterait pas plus de violence au monde si Dieu donnait à Mike une seconde chance.

Cependant, Marcus a eu une révélation lors de sa course à moto à Zway-Lo, un personnage joué par Niky Jam: il était essentiellement un vaisseau de Dieu. En tant que détective, je protégeais le monde. Donc, même si je pouvais choisir de ne faire de mal à personne, il était naturel d’être un “mauvais garçon” à vie. Laisser son meilleur ami seul tue presque Mike, et ce n’était pas quelque chose qu’il était prêt à gérer quand il a pris sa retraite. Le titre de Bad Boys For Life fait non seulement partie de l’ancien mantra de Mike et Marcus, mais aussi d’un code selon lequel ils vivent et continueront de vivre pendant des années.

Paramètres Bad Boys For Life par Bad Boys 4

Bad Boys For Life est essentiellement une histoire qui traite du passé. La nostalgie de cet épisode faisait partie de l’histoire, mais Mike et Marcus ont compris qu’ils n’étaient plus les mêmes personnes qu’autrefois. Comme l’a dit Marcus, ils ont plus d’années de retard que d’avance. Mais au lieu de tout suspendre et de se retirer, comme Marcus a essayé de le faire pendant une courte période de temps, ils se sont habitués aux nouvelles règles. Et donc, la fin de Bad Boys For Life pourrait être définie comme «avec l’ancien, avec le nouveau». Rita est le nouveau capitaine de police et AMMO s’agrandit, et Mike et Marcus sont totalement d’accord avec les deux.

En plus de garder Mike et Marcus comme détectives, Bad Boys For Life révèle qu’Armando jouera un rôle dans Bad Boys 4, car dans la scène du générique final de Bad Boys For Life, Mike s’approche d’Armando pour lui donner l’opportunité de qui a réduit sa peine de prison. On ne sait pas ce que cette opportunité impliquerait, mais il est logique d’impliquer Armando dans une enquête avec la police de Miami. Étant donné qu’Armando est le dernier membre survivant du cartel Aretas, il pourrait être utilisé pour enquêter sur d’autres affiches opérant dans la région.

