Explication de la fin de Dolittle 2020 – le public ne peut pas croire ce qu’il a vu! – HITC

Nous savions qu’il parlerait aux animaux, mais nous ne savions certainement pas qu’il le ferait!

Dolittle a été repensé pour le public de 2020, mais cette fin… expliquons cela.

Ce n’est pas tout à fait ce que nous pensions que ce serait, mais néanmoins, nous sommes sur la lune pour voir le seul et unique Robert Downey Jr. de retour sur nos écrans!

L’acteur américain de 54 ans a joué une série de rôles mémorables tout au long de sa carrière, avec des efforts tels que Sherlock Holmes, Kiss Kiss Bang Bang, Zodiac, Short Cuts et Natural Born Killers le mettant en valeur à son meilleur – du moins, jusqu’en 2008.

C’était l’année où il est devenu Tony Stark. Iron Man de Jon Favreau était un blockbuster phénoménal et a lancé avec succès l’univers cinématographique Marvel. Dire que le personnage de Tony était parfait pour Robert serait un euphémisme total. De nombreux fans soutiennent que sa performance est la meilleure du MCU, ce qui nous fait rire, sourire et dans Avengers: Endgame, pleurer en 2019.

Maintenant, il est de retour dans la dernière version du médecin qui peut parler aux animaux avec Dolittle, bien sûr, dans le rôle titulaire du Dr John Dolittle.

Le public réagit à la fin de Dolittle!

Avec une prémisse comme celle-ci, il y a tellement de place pour laisser libre cours à votre imagination.

Cependant, malgré les attentes, le film a réussi à surprendre le spectateur avec sa curieuse fin. Beaucoup sont allés sur Twitter pour exprimer leur confusion et leurs pensées.

Dolittle (2020) se terminant

Donc, c’est de cela qu’il s’agit…

À la suite d’une grande séquence de bataille, Dolittle détermine ce qui ne va pas avec un dragon irrité – il est constipé. C’est vrai… constipé.

Étant le bon docteur qu’il est, notre courageux protagoniste décide, poliment parlant, d’aider à éliminer le sabot. Cela le fait monter jusqu’aux épaules à l’intérieur de l’anus du dragon, et il en sort un tas de choses aléatoires, des os aux cornemuses!

Si ce n’était pas assez bizarre cependant, il convient de noter que le dragon laisse alors un pet dans le visage de Dolittle.

Même après le choc récent de voir des chats, cela semble toujours une approche vraiment, vraiment étrange à adopter.

Explication de la fin de Dolittle (2020)

Le gang est à la recherche de l’arbre d’Eden et sa quête est de récupérer les fruits qu’il possède.

Cependant, il est gardé par un dragon, et après avoir anéanti des hordes d’attaquants, il est clair que les héros de l’histoire ne pourront pas s’en charger. De plus, c’est un film pour enfants … vous ne pouvez pas simplement entrer et tuer un dragon. Shrek nous a beaucoup appris.

Donc, il doit y avoir un moyen pour eux d’obtenir le fruit sans cela. Donc, c’est réglé avec des mots au début. Dolittle et le dragon ont tous deux perdu quelqu’un, et ils se lient et se connectent sur leur perte partagée. Honnêtement, en réfléchissant sur la scène à ce stade, ils auraient pu facilement l’envelopper ici – ils ont quelque chose en commun et le dragon cède le fruit.

Ce n’est pas vraiment un spectacle, n’est-ce pas? Au lieu de cela, ils ont demandé au médecin de supprimer un blocage horrible, prêtant au film une valeur de choc déconcertante.

C’était peut-être juste un cas d’écrivains assis et disant: «ils ne peuvent pas simplement en parler… il faut quelque chose de plus. Nous avons Robert, alors faisons rire le public. “Vous pouvez voir ce qu’ils voulaient, mais la décision narrative de le faire faire … c’est juste fou!

Mais cela leur permet tout de même de terminer leur quête. De plus, nous pensons que le bouche à oreille qu’il génère encouragera beaucoup plus de gens à aller le voir, donc cela a un peu plus de sens de ce point de vue.

