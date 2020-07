Explication de la fin de la session 9 – ces théories rendent le second visionnement essentiel

C’est beaucoup à prendre, alors expliquons la fin de la session 9. Netflix a présenté de nouveaux publics à ce film d’horreur de 2001.

Pour le moment, le public ne serait pas blâmé de vouloir quelque chose de joyeux et édifiant à regarder.

Pour les fans d’horreur, en revanche, il n’y a jamais de mauvais moment pour s’en tenir à un film effrayant.

Heureusement, Netflix a l’embarras du choix, offrant aux téléspectateurs des joyaux de genre tels que A Quiet Place, Hereditary, The Endless, Sinister, The Invitation et plus encore.

L’un des efforts d’horreur les plus récemment dévoilés sur le service de streaming britannique est Session 9, qui est en fait plus ancien que tous les films susmentionnés. Malgré cela, il est peut-être moins vu et défendu que n’importe lequel d’entre eux également.

Réalisé par Brad Anderson, le film se concentre sur une équipe de nettoyage engagée pour nettoyer un ancien hôpital psychiatrique; Gordon (Peter Mullan), Phil (David Caruso), Mike (Stephen Gevedon) et Hank (Josh Lucas).

L’intrigue s’épaissit lorsque Gordon tombe sur une collection de cassettes de session retraçant l’un des patients précédemment hébergés là-bas. Par la suite, les membres de l’équipage commencent à mourir et nous devons remettre en question la santé mentale de Gordon.

photo de «Session 9», USA Films et al.

Netflix: la fin de la session 9 expliquée

Essentiellement, nous sommes chargés de déchiffrer et de déterminer quels événements se sont produits dans la vie réelle et qui se sont produits dans l’esprit de Gordon.

Il y a plusieurs possibilités à considérer.

Il est suggéré que tout cela pourrait être dans son esprit lorsque Phil lui ordonne de se réveiller et puis il y a le fait qu’il n’a pas de contact avec le monde extérieur (échec des appels téléphoniques). Phil était-il simplement une extension du subconscient de Gordon essayant de le ramener à la réalité? C’est certainement une possibilité.

Quant aux détails des personnalités de Mary, cela pourrait être sa façon de traiter ce qui se passe.

Fait intéressant, il appelle Mike Princess dans une scène qui laisse présager qu’ils ne sont pas son équipage, mais plutôt des remplaçants pour les membres de la famille qu’il a assassinés.

Dans cet esprit, Gordon pourrait simplement naviguer dans cet hôpital abandonné pris au piège dans son propre intérieur, inventer des scénarios pour échapper à la vérité.

Cela semble être l’explication la plus probable des événements narratifs, renforcée par le monologue ultérieur de Simon. Cependant, il est également possible que Simon soit responsable des actions de Gordon et ait tiré les ficelles tout au long.

Session 9 théories cinématographiques

Bien que nous en ayons déjà créé, il y en a plus d’où cela vient.

Certains téléspectateurs pensent que Gordon était un résident de l’asile, soulignant que sa connaissance du bâtiment semble plutôt suspecte.

En plus de cela, il y a le fait que quand il entend Simon prononcer les mots « Bonjour Gordon », il ne s’enfuit pas, et peut juste se remémorer son passé dans les murs de l’institution.

Ensuite, il y a une autre alternative… tout s’est réellement produit.

Oui, nous ne l’achetons pas non plus!

photo de «Session 9», USA Films et al.

Les fans en font l’éloge sur Twitter

Un certain nombre de téléspectateurs ont afflué sur Twitter pour donner leur avis sur la session 9.

Découvrez une sélection de tweets:

Yo @netflix a ajouté la session 9. Si vous êtes un fan de #HorrorMovies et que vous ne l’avez pas vu, vous devez aller le regarder. C’est l’un des meilleurs films d’horreur sous-vus de tous les temps – American Gadfly (@ AmericanGadfly2) 2 juillet 2020

J’ai regardé la session 9 ce soir sur @NetflixUK, j’avais entendu de bonnes choses à ce sujet et je n’ai pas été déçu. Construction lente mais de plus en plus effrayante jusqu’à la fin! – Steph Goffe (@ sine0wave) 4 juillet 2020

La session 9 est sur UK Netflix. Allez-y. – Joe Friday Higgins (@DeadJoeFriday) 2 juillet 2020

travailler le courage de revoir la session 9, également sur cette machine @netflix. probablement mon film d’horreur préféré. rappelez-vous encore combien cela m’a endommagé quand je l’ai vu pour la première fois. d’où l’hésitation. si bon! parfait même! # Session9 – Crisp Rabbits (@deadclownart) 6 juillet 2020

