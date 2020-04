Explication de la fin de ‘Logan’ et d’autres mystères sur Wolverine

Cet article contient des SPOILERS du film. Ils sont liés à l’explication de la fin de “Logan” et d’autres mystères de Wolverine

Avec la première de ‘Logan«, L’adieu de Hugh jackman c’est devenu définitif. La mort de Wolverine au fin de «Logan» a été pris pour acquis. Mais la voir a été beaucoup plus difficile que nous ne pouvions l’imaginer. Surtout que c’était vraiment émouvant. Cette fin deLogan‘, avec Laura Kinney (X-23) dire au revoir au mutant le plus aimé de MarvelCe n’était pas seulement une fin de ronde. Mais il y avait beaucoup de symbolisme et une explication que nous allons faire ensuite.

L’explication de la fin de «Logan»: la chute des X-Men que nous connaissions

Pourquoi à la fin deLogan«Laura tourne la croix pour former un« X »? C’est vrai que c’est le symbole des X-Men. Mais pourquoi pas Charles Xavier? Le Professeur X C’est la représentation maximale de Patrol-X. L’exposant maximum de mutants dans l’univers cinématographique. Son plus grand défenseur, défenseur et diffuseur. Au moins en termes de préservation de la mémoire mutante et de la responsabilité auto-imposée et autogérée de maintenir le maximum possible en vie. Peu importe ce qu’ils auraient fait dans le passé.

Cependant, c’est Wolverine qui reçoit le mérite du “X” à la fin de “Logan«. Cela a une explication simple. Compte tenu des événements de fiction, ainsi que de ce qui s’est passé dans les derniers films de la franchise, la fin de “Logan«Ce n’est pas seulement l’adieu de Wolverine. Ou Hugh Jackman. Dans cette tombe n’est pas le corps du mutant le plus aimé des fans. Il y a aussi tous les mutants qui ont vécu avec nous tout au long de ces presque deux décennies. Pour cette raison, il y a le “X” dans la tombe de Wolverine.

Le symbolisme du X-24

Certains médias, tels que Comic Book Movie, ont assuré dans leurs critiques du film que le pire était X-24. Le cWolverine lon cela n’a pas bien fonctionné au sein de l’intrigue et sa présentation et son développement ont été précipités. Personnellement, je dois décliner ces opinions. S’il est vrai qu’il n’est pas développé, son fonctionnement enLogan«C’est superbe. Vraiment symbolique et cela donne une profondeur au film plus grande qu’elle ne l’a déjà, avec cela la photographie et que BSO austère.

Si l’on tient compte du fait que Wolverine “joue” tout au long du film avec l’idée de suicide, l’apparition du X-24 justifie que vision autolytique du personnage. Parce que? Wolverine tient un Balle d’Adamantium. Avec cela, il fait semblant de se faire sauter la tête. Quand? Nous ne savons pas, mais nous pouvons l’intuition. Quand je sauve Xavier. Les événements se déroulent, avec un Wolverine mourir et fatigué de vivre. La haine qu’il porte en lui depuis longtemps a fait de lui un être plus cynique qu’il ne l’était alors. Et ce cynisme s’évapore avec la découverte de Laura. Cependant, avoir X-24 met fin à la vie de Wolverine à la fin de ‘Logan’ est une ressource magnifique. Un exercice symbolique qui réaffirme l’idée du suicide. Et, bien sûr, d’après la phrase que nous avons tous dite à un moment donné. “Seul Wolverine peut tuer Wolverine.” ¿Homo homini lupus? Eh bien … pour nous, Wolverine est déjà immortel.