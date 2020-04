Explication de la scène post-crédits de Resident Evil 3 Remake | .

Avertissement: ce qui suit contient des SPOILERS pour Resident Evil 3.

le Resident Evil 3 remake apporte un certain nombre de modifications et d’ajouts au jeu original, y compris une toute nouvelle scène post-crédits. La cinématique post-crédits de Resident Evil 3 semble taquiner la prochaine étape de l’histoire de la série, mais les fans sont divisés sur qui apparaît à la fin et sur quel jeu il pourrait être taquin.

Le remake de Resident Evil 3 a suivi les traces à la troisième personne du remake de Resident Evil 2 en 2019, réinventant le titre PlayStation à caméra fixe pour les consoles modernes. La plupart des critiques de Resident Evil 2 ont vu le premier de ces remakes comme une vision positive du jeu original, mais Resident Evil 3 s’est avéré plus source de division. Alors que les critiques Resident Evil 3 des critiques étaient généralement favorables au remake, les fans étaient moins satisfaits.

Le score utilisateur de Metacritic de Resident Evil 3 se situe à 6,3 au moment de la rédaction. La base de fans de Resident Evil semble sentir que les nombreux changements apportés au remake de RE3 ont raté ce qui a fait le jeu original si apprécié. Mais Capcom ne semble pas intéressé à créer des traductions directes et individuelles de ses jeux classiques sur du matériel moderne. Au lieu de cela, ces remakes semblent suivre une continuité alternative – celle qui pourrait bientôt voir plus de jeux, à en juger par la scène post-crédits de Resident Evil 3.

À la fin du remake de Resident Evil 3, Nikolai Zinoviev, membre d’Umbrella Biohazard Countermeasure Service, révèle qu’il a été embauché par un “client” anonyme – peut-être le scientifique Albert Wesker, ou la même mystérieuse société qui a employé Ada Wong de RE2 – pour recueillir des données de combat sur Umbrella. des armes biologiques et détruire l’installation de Raccoon City Umbrella. Son employeur ne voulait apparemment pas non plus que le vaccin contre le virus zombie soit distribué, car Nikolai tire sur le flacon que Jill Valentine avait créé plus tôt. Il est ensuite laissé à Raccoon City, vraisemblablement tué dans l’attentat à la bombe, et Jill jure de vaincre Umbrella. Dans la scène post-générique, une figure ramasse le flacon cassé sur un bureau dans une pièce avec un sac de boxe, puis sort de la caméra.

La figure semble être une femme, mais les fans ne sont pas d’accord sur son éventuelle identité. Sa chemise verte suggère qu’elle pourrait être Rebecca Chambers de Resident Evil Zero, qui porte du vert dans ce jeu (tandis que Jill est associée au bleu et Claire Redfield de RE2 est associée au rouge), mais il est également possible que Jill porte simplement une chemise différente à montrer Le temps a passé. Peu importe qui est le personnage, les fans de Reddit spéculent que la scène est censée montrer que la personne, à un moment donné plus tard dans la chronologie de RE, reprend l’enquête sur l’identité de l’employeur de Nikolai. Alternativement, si la figure est Jill, la fiole pourrait simplement être un souvenir gardé pour se rappeler sa mission de détruire Umbrella. L’identité de la figure étant inconnue, il est impossible de dire ce que la scène signifie pour l’avenir de la série, mais il y a quelques possibilités.

Selon des rumeurs récentes sur Resident Evil 8, le prochain jeu RE devait à l’origine être Resident Evil: Revelations 3, mais il a été transformé en Resident Evil 8 après avoir été bien accueilli par les testeurs. D’autres rumeurs suggèrent que Resident Evil 8 mettra en vedette Chris Redfield et le protagoniste de Resident Evil 7 Ethan Winters, mais cela ne signifie pas que Jill ou Rebecca ne pourraient pas apparaître à un moment donné, tout comme Chris l’a fait dans RE7. Un autre remake avant ou après RE8 est toujours possible, car Capcom a récemment demandé aux fans de Resident Evil s’ils en joueraient un autre, même si cela nécessitait l’achat d’une console de nouvelle génération. Si le personnage est Rebecca, la scène post-générique pourrait taquiner son implication supplémentaire dans l’histoire en cours, liée à un éventuel remake de Resident Evil Zero. La dernière possibilité est que Capcom pourrait taquiner une suite directe de l’histoire de Resident Evil 3 dans un tout nouveau jeu. En raison des autres rumeurs, cela ne se produirait probablement pas avant un certain temps, mais Capcom pourrait peut-être publier le DLC Resident Evil 3 à la place.

Resident Evil 3 sorti sur PC, PlayStation 4 et Xbox One le 3 avril 2020.