Explication de la signification de Yibambe – HITC

Beaucoup regardent à nouveau Black Panther sur Disney + et se demandent ce que signifie «yibambe».

Lorsque nous pensons à une grande portée cinématographique, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l’univers cinématographique Marvel.

En repensant à 2008, le cinéma de super-héros a changé pour toujours. The Dark Knight de Christoper Nolan a aidé le genre à gagner un plus grand respect de la part des critiques et du public que jamais, et même s’il peut s’agir du film le plus remarquable de cette année, Iron Man de Jon Favreau a également changé la donne.

Robert Downey Jr. a revitalisé sa carrière et le MCU est né.

Les films Marvel ont dominé le box-office depuis et ne sont devenus que plus ambitieux au fil des ans. Il a été absolument fascinant de voir la franchise grandir et se développer, mais si nous parlons des versements les plus célèbres, Black Panther se démarque.

Le blockbuster de Ryan Coogler en 2018 a remporté trois Oscars – Partition musicale, Conception de costumes, Conception de production – et a même été nominé pour le meilleur film. Un exploit vraiment formidable.

Il bénéficie de plusieurs visionnages, mais si vous l’avez récemment revu sur Disney +, un certain mot a peut-être attiré votre attention…

Black Panther: explication du sens de Yibambe

Dans Black Panther et dans Russo Brothers ’Avengers: Infinity War, nous assistons au rassemblement de troupes T’Challa / Black Panther pour la bataille.

Se préparant au combat, ils chantent tous collectivement le mot «yibambe».

Bien sûr, il y a beaucoup d’éléments fictionnels et fantastiques dans les films, mais “yibambe” est en fait un vrai mot avec une signification assez importante.

Comme l’a souligné Comic Book, la langue parlée au Wakanda est l’isxhosa, qui est une langue bantoue et l’une des onze langues officielles parlées en Afrique du Sud. La source note également que c’est aussi l’une des seize langues du Zimbabwe.

Le mot peut se traduire par «tenir bon» ou «tenir bon», dérivant de «yibambe icimile» ou de «yibambe amandala».

C’est un mot provocateur qui est parfaitement utilisé par le personnage emblématique, unifiant les troupes dans leur objectif commun de protéger leur maison et de maintenir le fort.

Opinion: Black Panther était-il le meilleur film MCU Phase 3?

Nous sommes sûrs que le public majoritaire sera d’accord lorsque nous dirons que la phase du MCU était la meilleure. Pour mémoire, voici les films sortis sous cette bannière:

Captain America: guerre civile

Docteur étrange

Gardiens de la Galaxie vol. 2

Spider-Man: Retrouvailles

Thor: Ragnarok

Panthère noire

Avengers: Infinity War

Ant-Man et la guêpe

Captain Marvel

Avengers: Fin de partie

Spider-Man: loin de chez soi

Pour déterminer si Black Panther est la meilleure, il convient de s’attaquer à la concurrence incroyablement difficile. Ce que Ryan Coogler et l’équipe ont réalisé avec le film est remarquable et il est destiné à devenir un blockbuster classique, connu pour avoir surmonté les barrières dans le domaine de la représentation et pour sa merveilleuse construction du monde.

Bien qu’il soit l’un des grands efforts du MCU, nous dirions qu’aucun des efforts – phase 3 ou antérieure – ne peut correspondre aux deux Avengers: Infinity War ou Endgame. Ces films sont l’aboutissement d’une décennie d’exploration cinématographique. Les fans avaient les attentes les plus élevées et ils ont été satisfaits avec facilité.

Dans de nombreuses années, l’impact et la grandeur de ces films seront encore régulièrement discutés.

