Explication de la transformation d’Arrow dans The Spectre

Partager

Marc Guggenheim, discute du processus qui a conduit Arrow à devenir The Spectre lors du croisement épique de Crisis on Infinite Earths.

Lors d’un podcast sur Fake Nerd, le showrunner Arrow, Marc Guggenheim, a parlé de la décision de faire d’Oliver Queen (Stephen Amell) le tout-puissant Le spectre et comment il a rendu hommage à la bande dessinée originale de Crise sur des terres infinies.

Marc Guggenheim a déclaré: «Le Spectre est survenu de la même manière que la décision de tuer Oliver Queen sur Arrow, et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que la fin d’Elseworlds et certainement la fin de la saison 7 d’Arrow ont ruiné le fait qu’Oliver J’allais mourir dans la crise “.

Il a ajouté: “Donc, tout cela était motivé par le simple calcul de” Ce n’est pas une surprise qu’Oliver soit mort, donc la seule façon de surprendre est le temps et la façon dont il meurt. “

Il a également confirmé que la transformation d’Arrow en The Spectre visait à rendre hommage à Crise sur des terres infinies # 10, qui a vu les deux êtres cosmiques se battre pour le sort du Multivers. «Vous le prenez, vous le combinez avec le fait que le crossover épique a toujours été un hommage à la fin du numéro 10 de Crisis on Infinite Earths. Le spectre est venu en grande partie à ce sujet. Une fois que vous avez connecté la série à la bande dessinée: The Specter est juste sur la couverture! »

Oliver Queen a créé l’univers actuel de la série.

Quand il a parlé de l’avenir du personnage, il a commenté: «Il y a certaines choses que vous laissez au public pour débattre et il y en a d’autres que vous laissez pour des histoires futures. Histoire à la fois, exclut différentes opportunités narratives ».

La fin de “Crisis on Infinite Earths” a vu Arrow donner sa vie pour vaincre l’Anti-Monitor et renaître le multivers. Tous vos alliés, y compris Flash, Supergirl, Batwoman, Black Lightning et Legends of Tomorrow, résident maintenant dans Earth-Prime.

Partager

Publication précédente

Onward s’inscrit dans la théorie de Pixar de l’Univers partagé

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.