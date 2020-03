Explication de l’épopée finale ONWARD

Avis de spoiler du nouveau film d’animation sorti dans les cinémas Disney / Pixar, Onward.

Malgré tous les aspects fantastiques d’Onward qui rebondissent sur les éléments les plus banals de la société moderne qui remplissent le monde du film, ce n’est qu’à la fin de celui-ci que la magie envahit complètement cet univers. La fin du film suggère même que la magie aura une plus grande présence à l’avenir pour cette société, en particulier pour les personnages qui jouent dans l’histoire.

Le film se termine par un moment doux-amer mais heureux pour le casting principal, et définit même un avenir passionnant pour les personnages.

La fin de la recherche

Avec le sort pour ressusciter brièvement leur père sur le point de s’épuiser, les frères Barley et Ian ont traversé la terre pour trouver un Phoenix Gem qui les aide à mettre fin au sort avant qu’il ne disparaisse complètement. Cependant, lorsque sa recherche les amène là où ils ont commencé, Ian perd la foi et pleure son frère aîné, bien qu’il regrette rapidement ses paroles et se rend compte de l’importance de l’orge pour lui tout au long de sa vie. Pendant ce temps, Barley découvre le Phoenix Gem dans les ruines voisines d’un chantier de construction et le supprime, activant une malédiction sous la forme d’un énorme dragon de pierre qui attaque les frères tout en cherchant le Phoenix Gem.

Ian, la mère des frères, Laurel, et son nouvel ami, le Manticore, également connu sous le nom de Corey, tiennent le dragon à distance en utilisant leurs compétences et leurs forces, travaillant ensemble pour amener l’épée enchantée de Corey au cœur du dragon. Il détruit la bête et met fin à la malédiction sur la gemme. Au final, Barley a l’occasion de voir son père et de lui dire au revoir. Le couple s’embrasse avant que le père des enfants ne disparaisse avec le coucher du soleil. Bien que Ian ne parle jamais à son père, il peut le voir brièvement et est en paix avec la relation heureuse qu’il a développée avec Barley en l’absence de son père. Barley partage le message que son père avait pour Ian, et sa recherche se termine avec les deux s’embrassant et se mettant d’accord avec le fait que son père est parti.

Où allons-nous d’ici?

Le film se termine avec de nombreux personnages dans des positions potentiellement transformatrices. Il convient de noter que Ian et Barley ont montré au monde que la magie est toujours une force puissante autour d’eux. Ian a montré ses pouvoirs au reste de ses camarades de lycée, ce qui pourrait inspirer plus de gens à essayer d’apprendre la magie par eux-mêmes. Il pourrait même essayer de trouver des moyens de lier ses capacités magiques à une technologie plus moderne, étant donné qu’il était auparavant membre d’un club scientifique et avait un don pour les mathématiques.

Sa nouvelle expérience lui a également donné un sentiment de confiance qui lui manquait auparavant, l’aidant à trouver le courage de s’ouvrir et de se lier d’amitié avec certains de ses coéquipiers. Le film se termine avec Ian utilisant son pouvoir magique pour faire exploser le nouveau camion de Barley. En plus de cela, la connaissance approfondie de Barley sur les créatures et les artefacts magiques pourrait être beaucoup plus impressionnante maintenant qu’il a été confirmé au monde que la magie a définitivement encore du pouvoir dans le monde. Il se pourrait même que cela devienne quelque chose comme un archéologue magique.

Pendant ce temps, la mission des frères semble avoir eu un impact positif sur le reste de leur famille. Laurel a réussi à trouver la guerrière à l’intérieur et la montre sortir pour des “nuits de filles” avec Corey après l’apogée du film, suggérant que le couple entreprendra des missions ensemble dans des endroits et des décors dangereux. Cela pourrait être une direction passionnante pour n’importe quelle suite dans l’univers Onward, montrant le genre d’aventures que la paire d’amis entreprend ensemble.

La recherche de Barley et Ian a même eu un impact positif sur d’autres personnages, tels que le gang de motards sprite (qui a redécouvert leur capacité à voler après avoir rencontré les frères) et le petit ami de Laurel, Colt. Dans le cas de ce dernier, le policier a embrassé son héritage de centaures et a commencé à courir au lieu d’utiliser sa voiture pour se rendre au travail. Il suggère que l’avenir de ce monde fantastique pourrait devenir un hybride de la société moderne et de la magie ancienne, ce qui serait un changement intéressant à voir.

Écrit et réalisé par Dan Scanlon, Onward présente le chant dans sa version originale de Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer.

