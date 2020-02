Explication de l’histoire tragique supprimée de Creighton Duke

Creighton Duke, le chasseur de primes obsédé par le meurtre de Jason Voorhees dans Jason va en enfer, à l’origine est venu complet avec une trame de fond tragique. Jason Goes to Hell n’est certainement pas l’une des entrées les plus aimées de la vendredi 13e série. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de fans, car ils existent. Dans sa colonne plus, Jason Goes to Hell fournit d’excellentes tueries sanglantes, beaucoup de sexe et de nudité pour lesquels la franchise est devenue célèbre, et l’acteur préféré des fans Kane Hodder dans le rôle de Jason Voorhees.

Bien sûr, le manque de Jason de Hodder est généralement à l’origine des mauvais sentiments envers Jason Goes to Hell. Le film modifie radicalement la trame de fond et les origines de Jason, le transformant en un démon qui saute après avoir été mis en pièces par une équipe du FBI SWAT. Cela signifie que “Jason” passe la majeure partie du neuvième vendredi du 13e film à tuer des gens tout en en possédant d’autres, privant les fans inconditionnels de leur correctif de Jason Voorhees.

Un aspect de Jason Goes to Hell, qui a fini par être la deuxième tentative de mettre fin à la franchise de ne pas coller, que même la plupart de ses détracteurs apprécient est le personnage de Creighton Duke. Joué par le célèbre acteur Steven Williams, Duke, un célèbre chasseur de primes avec son propre complexe d’entraînement, se porte volontaire pour traquer et tuer Jason une fois pour toutes. Présence charismatique, Duke est un snarker impassible avec un flair pour les insultes, et vole chaque scène dans laquelle il se trouve. Cependant, sa caractérisation était à l’origine beaucoup plus complexe.

Jason va en enfer: la trame de fond supprimée de Creighton Duke expliquée

Dans la version finale de Jason Goes to Hell, Creighton Duke est un peu un mystère. Il est présenté simplement comme un chasseur de primes qui a en quelque sorte appris la vraie nature de Jason Voorhees et veut mettre fin au méchant emblématique pour la fierté, la gloire et l’argent. Il est un peu une énigme, car il n’a jamais révélé comment il en est arrivé à en savoir autant sur Jason, ni pourquoi il semble si investi pour le tuer pour de bon, même en dehors de la pile d’argent en jeu. Le seul indice présenté est lorsque Duke rencontre enfin Jason, il demande si le tueur se souvient de lui, confirmant qu’ils se sont déjà emmêlés.

Heureusement, le script original de Jason va en enfer jette un peu de lumière sur la trame de fond de Creighton Duke. Adolescent, Duke était sur Crystal Lake avec sa petite amie, mais leur journée de détente a été gâchée lorsque Jason est sorti d’en bas et a fait chavirer leur bateau. Il a ensuite traîné la petite amie de Duke sous l’eau, et malgré tous les efforts de Duke pour la retrouver, elle n’a jamais été revue. Penchant sur la vengeance, Duke a consacré sa vie à étudier Jason, à apprendre ce qui le fait vibrer et à mettre fin à son règne de terreur une fois pour toutes. Son travail en tant que chasseur de primes a été fait uniquement pour financer le véritable objectif centré sur Jason de Duke. Fait intéressant, alors qu’il semble que Duke est tué par Jason dans le film, le réalisateur Adam Marcus a depuis déclaré que Duke a survécu, ce qui signifie qu’il a vécu pour voir un monde sans Jason.

