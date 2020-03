Explication de l’origine et des pouvoirs du lutin

Le réalisateur et scénariste Mark Jones a peut-être été inspiré par la mascotte Lucky Charms pour son film d’horreur, Lutin, mais l’origine et les pouvoirs de son méchant titulaire ne ressemblent en rien au dessin animé magiquement délicieux.

Sorti à l’origine en 1993, Leprechaun a fini par être une franchise d’horreur des années 90 qui a réussi à générer sept autres films et semblait impossible à arrêter malgré des critiques généralement médiocres. Le budget initial du film de seulement 1 million de dollars a été montré dans chaque image et, bien qu’il soit un tremplin pour les grands talents de la liste A comme Jennifer Aniston avant ses jours sur Friends, Leprechaun n’a toujours pas réussi à se créer plus qu’un B schlocky. franchise d’horreur. Jones a décidé de faire une prémisse vraiment terrifiante qui tournait autour d’un lutin tueur, mais les jetons ne sont pas tombés dans sa direction prévue, et la performance de Warwick Davis en tant que Lubdan, le sadique lubrique, se sentait dérivée de Freddy Krueger dans A Nightmare on Elm Rue plutôt qu’un tueur plus sérieux et de sang-froid.

Freddy a réussi à prendre son humour et à l’intégrer dans un personnage monstrueux qui a armé ses barbes, mais le lutin a réussi à être encore plus ridicule qu’un démon de rêve, et a tordu la mythologie traditionnelle irlandaise et celtique en quelque chose de trop étrange pour être sinistre. Malgré les racines évidentes du folklore communément accepté, Lubdan / le lutin a réussi à se séparer de son homologue mythique avec une histoire d’origine et un ensemble de pouvoirs qui ont renforcé la nature de la franchise.

Les origines et les pouvoirs de Leprechaun expliqués

Dans le folklore irlandais, les lutins sont des créatures espiègles et fantastiques semblables aux fées, aux lutins, aux sprites et à d’autres filous. Ils sont plus sombres que les autres homologues des fées, ont tendance à boire de manière excessive, à se cacher dans des endroits humides et à faire des farces cruelles qui – parfois – peuvent devenir violentes. Ils sont également connus pour leurs instincts trop protecteurs concernant leur trésor et leurs richesses. Typiquement, ils ont une profession d’artisan tel que cordonnier, cordonnier ou constructeur; il est important que leur profession soit lucrative et soit souvent méticuleuse, compte tenu de leur nature obsessionnelle. Un autre aliment de base commun de la tradition des lutins est son inclusion dans les récits édifiants sur la richesse excessive, la cupidité et d’autres actes d’égoïsme matériel.

Lubdan est un peu différent. Il a les éléments traditionnels d’un lutin en ce sens qu’il protège son or et ses trésors, mais il a également une nature vicieuse et sanguinaire qui va au-delà des tours cruels et de la méchanceté générale. Il est pervers, obscène et objective les femmes; il utilise même des pouvoirs de contrôle mental pour les séduire ou de la magie pour déformer et améliorer leur corps pour son propre examen. Lubdan s’appuie principalement sur la magie, bien qu’il possède également des capacités améliorées de force, de télékinésie et de télépathie. Il est immortel, peut se téléporter et canalise ses vastes capacités mentales en dons encore moins connus comme la pyrokinésie.

Le premier film a vu un homme rentrer chez lui dans le Dakota du Sud après avoir volé un lutin; bien sûr, cela finit comme une quête de vengeance pour le lutin, qui veut récupérer son trésor et fera tout pour l’obtenir. Le film de 2014 des studios WWE, Leprechaun: Origins, s’est penché sur les racines du lutin et a conçu une histoire sur un village en Irlande qui sacrifie les touristes sur un cycle annuel; le lutin est appelé Tuatha Dé dans ce film. Les villageois ont conclu un accord avec les Tuatha Dé pour échanger des vies humaines contre de l’or après que leurs mines se soient taries et aient causé des difficultés économiques. Ces aspects de Rumpelstiltskin sont à égalité avec le folklore au sein du même panthéon, car les créatures Fae sont communément connues pour faire de bonnes affaires avec les mortels, mais elles s’écartent de l’histoire originale Lutin essayé de dire et a une cote de 0% sur les tomates pourries pour une raison.

