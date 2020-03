Explication de pourquoi les tortues ninja sont les nouveaux Power Rangers

Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles # 4 vient de transformer les tortues ningja en nouveaux Power Rangers (alerte spoiler)

Bien que ce ne soit pas la première fois que les Teenage Mutant Ninja Turtles rencontrent un groupe de Power Rangers, la bande dessinée Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles Il a réuni pour la première fois les incarnations les plus emblématiques de ces franchises. Cette histoire a vu Tommy Oliver travailler pour Shredder, Karai et le Foot Clan, tournant le dos aux Rangers pour des raisons inconnues. Pour découvrir plus tard qu’il faisait tout cela pour s’infiltrer et essayer de sauver son vieil ami, Tyler; mais le contrôle du culte était si fort qu’il retourna Tommy.

Les Rangers inconscients ont poursuivi Tommy, mais sont tombés dans un piège qui leur a fait perdre leurs capacités de transformation. Cependant, les tortues ont reçu le pouvoir de devenir les Turtle Rangers dans le cadre d’un ultime effort pour sauver la situation dans Mighty Morphin Power Rangers / Teenage Mutant Ninja Turtles # 4.

Dans les derniers numéros, Shredder a endossé tous ces héros. Shredder a fait une alliance délicate avec Rita Repulsa après que le Dragon Coin l’a transformé en Green Ranger, et il veut le reste des Power Coins pour lui-même. Alors que Rita veut ce pouvoir pour ses serviteurs, elle accepte une association temporaire pour vaincre ses ennemis communs. Avec l’aide des Tortues, Billy obtient la signature de Tommy, mais ils rencontrent Shredder, où ils pensaient qu’ils trouveraient son ami.

Lorsque les Rangers tentent de le capturer, ils sont réduits à leur caractère civil. Shredder a utilisé un perturbateur pour modifier son ADN afin que les Morphers ne répondent pas aux adolescents d’Angel Grove. Heureusement, Casey Jones arrive pour aider à gagner du temps, mais tout le monde doit finalement s’enfuir car Shredder, Karai et Foot sont trop pour les héros.

Cela conduit à une nouvelle réunion dans l’antre de Zordon, où Billy décide qu’il peut encore y avoir un groupe de Rangers pour reprendre l’alliance mortelle. Ils livrent les Morphers aux Tortues et Zordon l’adapte pour correspondre à leur ADN. Avec leur ami April O’Neil, les Teenage Mutant Ninja Turtles sont maintenant les Turtle Rangers, et les Power Rangers deviennent les Ninja Rangers, portant des masques et des armes médiévales comme des épées et des bâtons, car ils doivent s’armer pour la guerre qui se déroule. imminente. .

Effectivement, les deux équipes changent de rôle avec Leonardo en tant que Blue Ranger au lieu de Billy, Raphael prenant la relève de Jason en tant que Red Ranger, Michelangelo remplaçant Trini en tant que Yellow Ranger, Donatello devenant le Black Ranger au lieu de Zack et April. prendre la place de Kimberly en tant que Ranger rose.

Face à Wyldfyre, les Turtle Rangers augmentent également leur armement avec April brandissant un arc Power et Raph balançant son Power Sais. Leo a des épées Power au lieu d’épées, Donnie a une Power Wand et Mikey a Power Nuchankus qu’ils peuvent combiner pour former l’emblématique Power Blaster qui sauve la journée, et le public les adore pour leur bravoure.

Heureusement, les Ninja Rangers aident Tommy et Tyler à se libérer de Karai en même temps. Lorsque tout le monde se retrouve, ils se préparent pour leur bataille finale contre une armée combinée de mastics et de fantassins et un Bepop et Rocksteady de taille géante à mesure que la traversée progresse vers sa conclusion.

Cinemascomics.com | Films, bandes dessinées et séries