Explication des DEUX fins alternatives de Parks & Rec Saison 4 & # 039;

Parcs et loisirs a utilisé la bonne vieille technique de filmer différentes fins pour la finale de la saison 4 “Win, Lose, or Draw”. Créé par Greg Daniels et Michael Schur, Parks and Recreation a été présenté en première sur NBC en 2009 et a pris fin en 2015 après sept saisons. La série a suivi la vie de l’éternelle optimiste Leslie Knope (Amy Poehler) et de ses amis et collègues du Département des parcs de la ville fictive de Pawnee, dans l’Indiana.

Au cours de sept saisons, les téléspectateurs ont suivi de près la carrière et les rêves de Leslie Knope, depuis ses jours en tant que directrice adjointe du département des parcs et loisirs de Pawnee City, jusqu’à très probablement présidente des États-Unis, comme on peut le voir dans un flash forward de la série final. Leslie est également devenue conseillère municipale de Pawnee, et ce n’a pas été une campagne facile ou fluide, mais à la fin, elle a battu Bobby Newport (Paul Rudd) et a remporté les élections.

Cependant, les scénaristes n’étaient pas toujours sûrs que Leslie allait gagner, et afin d’avoir toutes les options dont ils avaient besoin pour prendre la meilleure décision, ils ont tiré des fins alternatives.

L’équipe de production de Parks & Recreation a tourné trois fins pour l’épisode “Win, Lose, or Draw”, qui sont assez explicites quand on regarde le titre de l’épisode: l’une a fait gagner Leslie aux élections, une autre l’a vue perdre, et le troisième était une égalité avec Bobby Newport. Il n’est pas rare que les séries télévisées tournent des fins différentes pour un final de la saison, car elles le font pour empêcher les spoilers de fuir, mais les producteurs de Parks & Recreation l’ont également fait pour d’autres raisons liées au récit.

Dans une interview avec EW en 2012, Michael Schur a partagé qu’ils ne savaient pas quelle fin choisir, et la décision finale a été prise deux semaines avant le tournage, mais il y avait beaucoup d’indécision. Schur a expliqué qu’il avait parlé à Amy Poehler et qu’ils s’étaient convaincus à plusieurs reprises des versions gagnant et perdant. Ils ont trouvé de bons et de mauvais arguments pour les deux, mais à la fin ils ont décidé qu’il valait mieux pour elle de gagner après combien ses amis l’avaient aidée pendant la campagne – ce n’était pas seulement juste pour Leslie, mais aussi pour le reste. La carrière de Leslie ne s’est pas arrêtée là et elle est devenue plus tard directrice régionale du National Park Service Midwest Region, directrice adjointe des opérations au département américain de l’intérieur et gouverneure de l’Indiana. Leslie Knope a atteint tous ses objectifs en Parcs et loisirs – de la construction d’un parc dans la fosse infâme, à devenir une figure respectable de la politique – et elle l’a fait avec ses amis à ses côtés.

