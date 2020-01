Explication des problèmes de SONY avec le film Uncharted

Encore une fois le film de Uncharted Il a été complètement arrêté et est un projet qui semble SONY Cela ne l’a tout simplement pas fait fonctionner. Mais pourquoi?



Dans SONY ils essaient depuis longtemps de faire un film de Uncharted, qui adapterait l’une des sagas de jeux vidéo les plus populaires de ces dernières années. Tout a commencé avec l’obsession du producteur Avi Arad, alors directeur créatif de Marvel Entertainment, qui venait de réaliser trois grandes franchises de super-héros telles que Spider-man de Sam Raimi, Les quatre Fantastiques de Tim Story et Cavalier fantôme Mark Steven Johnson et cherchait à faire la prochaine grande aventure au cinéma. Donc, une histoire d’un moderne Indian jones chasseur de trésor était des vétérans très attrayants et embauchés Charles Roven et Alex Gartner Pour y arriver. Mais évidemment, cela ne s’est jamais produit.

Après un certain temps SONY ils ont donné la priorité au projet et quand ils ont vu le résultat que je donnais Tom Holland comme Spider-man Ils ont décidé que ce devrait être le nouveau Nathan Drake, bien qu’il soit un grand acteur, il faut reconnaître qu’il ne ressemble pas du tout au personnage du jeu vidéo. En fait, il a été spéculé avec des acteurs comme Mark Wahlberg et Chris Pratt, qui aurait peut-être été plus approprié. Puis les réalisateurs ont commencé à passer qui ne sont jamais venus à réaliser quoi que ce soit. Le dernier était Travis Knight responsable de Bourdon qui a quitté le film de Uncharted. Les derniers rapports indiquent que le responsable serait Ruben Fleischer (Venom, Zombieland), mais rien n’a encore été confirmé.

Pour l’instant personne ne peut lever le projet.

En 2018, le film Uncharted Sony avait touché et perdu 14 scénaristes et plus de 3 réalisateurs, dont David Guggenheim de Designated Survivor, Joe Carnahan de The Blacklist, Marianne et Cormac Wibberley de The Blacklist Treasure: Book of Secrets, Mark boal de The Hurt Locker, Rafe Judkins Agents et administrateurs du SHIELD Seth Gordon (Baywatch) et Shawn levy (Stranger Things). Seth Rogen et Evan Goldberg, qui sera plus tard le producteur exécutif de la série à succès Amazon The Boys, a eu l’occasion d’écrire le script, mais l’aurait rejeté. Nolan nord (La voix de Nathan Drake) a toujours déclaré que les fans ne voudraient peut-être pas un live-action Uncharted.

Quel est le plus gros problème?

Il a été Shawn levy, responsable de Netflix Stranger Things, qui a pensé à faire l’histoire d’un jeune homme Nathan Drake avec Tom Holland et c’est quelque chose que SONY a adoré. Mais il semble que tous les réalisateurs qui viennent plus tard et qui voient le matériel original, ne se contentent pas de les convaincre de le faire le film de Uncharted. Puisque la chose logique est qu’ils suivent le caractère des jeux vidéo que nous avons tous en tête et n’essaient pas de faire quelque chose de radicalement différent. Ainsi, les idées du studio de cinéma se heurtent beaucoup à celles des créateurs qui viennent de découvrir le projet.

Un exemple que cela ne fonctionne généralement pas est Han Solo: une histoire de Star Wars (2018). Depuis l’origine de l’un des personnages les plus aimés de la saga Star Wars a été racontée avec un look différent de celui que tous les spectateurs ont en tête. Le résultat final a été un succès au box-office. Quand dans d’autres films comme Rogue one (2016), ils ont réussi à faire Leia, une autre héroïne mythique de la franchise se ressemblait et a été instantanément reconnue dans les quelques secondes qui sont apparues.

