Explication du changement de Hulk dans The Avengers

Pourquoi Marvel Studios est-il passé de Hulk à Avengers? Qu’est-il arrivé à Edward Norton et pourquoi Mark Ruffalo? Demi-vérités et mensonges.

Bien que peu de gens se souviennent de lui, Edward Norton était le premier Géant émeraude de Studios Marvel en «L’incroyable Hulk«(2008). Cependant, seulement quatre ans plus tard, l’étude présentée dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) un nouvel acteur qui donnerait vie Hulk. Et c’est que, soudainement, sans préavis, Edward Norton a rendu son témoignage à Mark Ruffalo pour le filmLes Vengeurs«(2012). Le film de L’incroyable Hulk, dirigée par Louis Leterrier, reste un inconnu et un point d’interrogation au sein du MCU lui-même. Oui, c’est probablement mieux que l’itération que vous avez effectuée Eric Bana près de Ang Lee en 2003; mais cela ne correspond pas à tout ce que nous avons vu après l’étude deLes Vengeurs«Et reste parmi les fans le« mouton noir »des studios Marvel. En attente de “Avengers: Fin de partie‘, Allons-y avec cette curieuse histoire!

Demi-vérités et mensonges aux studios Marvel

Edward Norton avait initialement l’intention de reprendre Hulk Les Vengeurs. Mais, juste avant la mise en production du film, en 2010, le studio a révélé publiquement que l’acteur ne caractériserait plus Bruce Banner sur grand écran et ils cherchaient déjà “un acteur qui embrasse la créativité et l’esprit collaboratif de nos autres talentueux acteurs”. Marvel Studios a assuré que le départ d’Edward Norton n’était pas une question économique, mais les médias n’ont pas reçu plus d’informations que ce que nous vous disons. Cependant, nous étions tous spectateurs de ce fouillis d’accusations voilées entre l’acteur et son équipe, qui ont prétendu avoir tenté de sauver le film parce que c’était un scénario et un montage désastreux, et le studio, qui a nettoyé ses mains de tout cet aquelloL’incroyable Hulk«.

L’équipe d’Edward Norton est rapidement sortie pour nier les prétentions de Marvel Studios. Les affirmations du studio ont assuré que l’acteur n’était pas intéressé à rejouer Hulk après ce qui s’était passé, mais c’était un mensonge. Les conversations avaient existé et Norton était vraiment excité de pouvoir faire partie d’un film de groupe comme ‘Les Vengeurs«Et rejoindre l’équipe Joss Whedon. Cependant, “après plusieurs semaines de réunions et de discussions, un représentant de Marvel a appelé pour dire qu’il avait pris la décision de parier sur un autre choix”. L’acteur et son équipe étaient furieux que Kevin Feige ait déclaré publiquement qu’il n’y avait pas de raisons financières et qu’Edward Norton lui-même n’était pas intéressé à rejoindre “Les Vengeurs«. Mais c’était un mensonge. Le président de Marvel Studios n’avait pas dit la vérité sur ce qui s’était passé.

Un argument que l’acteur n’a pas défendu 4 ans plus tard

Quatre ans après la refonte avec Mark Ruffalo, Edward Norton a parlé pour la première fois en 2014 de ce qui s’était passé, bien qu’il ait proposé une version très différente de ses partenaires à l’époque. Selon lui, il a laissé le rôle de Hulk dans «Les Vengeurs«Par sa propre décision. Peut-être, inconsciemment, je ne voulais pas m’associer à un projet qui dégradait ma qualité d’acteur. Vous pouvez jouer ce genre de personnages une fois, mais si vous répétez trop le rôle, les téléspectateurs peuvent finir par vous piéger “, a-t-il déclaré. (Source: .)

