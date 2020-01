Explication du lien entre le massacre à la tronçonneuse du Texas et la mafia

On n’associerait pas normalement le classique de l’horreur Le massacre à la tronçonneuse du Texas avec le crime organisé, mais il s’avère que la mafia avait un coup de main dans sa libération. En 1974, deux films très différents sont arrivés qui vont rapidement se tailler une place dans l’histoire du cinéma. L’un d’eux était le réalisateur Tobe Hooper, The Texas Chainsaw Massacre, sans doute le film d’horreur le plus pénible à sortir de sa décennie, et l’un des plus frappants de tous les temps. L’autre était The Godfather Part 2, une suite de The Godfather de 1972 qui est l’un des films les plus acclamés jamais réalisés.

Normalement, l’année 1974 serait tout ce qu’un film d’horreur cannibale et un drame policier primé aux Oscars avaient en commun, mais il s’avère que le massacre de la tronçonneuse du Texas s’est involontairement retrouvé avec des liens avec des gangsters de la vie réelle, et sans l’honneur et la classe de la famille Corleone de The Godfather Part 2. Avec le recul, c’est un peu fou de penser que l’arrangement n’a pas fini pire pour toutes les personnes impliquées.

En relation: Dolph Lundgren a presque joué Leatherface dans le massacre de la tronçonneuse du Texas

Alors, comment Leatherface et sa famille ont-ils réussi à se coucher avec la foule? Comme on pourrait l’imaginer, il y a toute une histoire là-bas. Comme d’habitude à Hollywood, la réponse peut également être résumée en un mot: l’argent et le besoin toujours présent.

Après le tournage tristement célèbre de The Texas Chainsaw Massacre à l’été 1973, le réalisateur Tobe Hooper et son équipe cherchaient une distribution. Malheureusement, le projet avait déjà gagné en notoriété à Hollywood, et tous les grands studios ont même refusé d’envisager l’idée de sortir le film. Ainsi, les personnes impliquées ont opté pour l’option disponible, une petite entreprise appelée Bryanston Films. Bien que cela ait effectivement été distribué pour le film, il s’avère que Bryanston était affilié à la foule et opéré par Louis “Butchie” Peraino de la famille criminelle de Colombo à New York.

Naturellement, les pratiques comptables de Bryanston concernaient ce à quoi on pouvait s’attendre de la mafia, et ont effectivement trompé les acteurs et l’équipe du Texas Chainsaw Massacre avec des millions de bénéfices, ainsi que les investisseurs qui avaient investi l’argent dont Hooper avait besoin pour terminer le film. Il va sans dire que cela n’a pas été apprécié, et les parties lésées ont poursuivi Bryanston pour ce qui leur était dû à juste titre. Heureusement, personne n’a fini par coucher avec les poissons, alors que Peraino a fini par descendre pour son rôle dans la distribution du film porno controversé mais légendaire des années 1970, Deep Throat, et a perdu l’affaire Massacre à la tronçonneuseles bénéfices de. Lorsque New Line Cinema a ensuite acheté les droits de distribution du film à Bryanston en ruine, ils ont accepté de s’installer avec le casting et l’équipe dans le cadre de l’accord.

Plus: Chaque film sur le massacre à la tronçonneuse au Texas retrace la famille de Leatherface – Voici pourquoi