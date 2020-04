Explication du système de surveillance des coronavirus de Jared Kushner

Le conseiller principal de la Maison Blanche, Jared Kushner, militerait pour un système national de surveillance des coronavirus pour lutter contre l’épidémie. Bien que le gouvernement américain utilise déjà un mécanisme de localisation pour contenir la propagation, le système de surveillance de Kushner pourrait aller beaucoup plus loin et pourrait se révéler être un cauchemar pour la vie privée des Américains.

Plusieurs applications et systèmes de suivi sont déjà utilisés pour surveiller l’épidémie à travers le monde. Bien que la plupart d’entre elles impliquent l’utilisation de données de localisation non identifiées, elles ont toujours soulevé des préoccupations concernant la confidentialité. La sécurité des données a toujours été une préoccupation en raison de la grande quantité d’applications qui collectent toutes sortes de données personnelles sensibles, et souvent en utilisant diverses mesures douteuses. L’épidémie de coronavirus a sans doute donné une sorte de légitimité à la collecte de données par les grandes entreprises technologiques, et en particulier celles qui travaillent sur des solutions numériques pour aider à contenir le COVID-19.

En raison de l’urgence de la situation, la pression de Kushner pour un système national de surveillance complet menace d’être ignorée par les Américains qui sont actuellement préoccupés par l’épidémie. Comme le rapporte Politico, un tel système permettrait au gouvernement de savoir, en temps réel, où les personnes demandent un traitement, le type de maladie pour laquelle elles sont traitées et si les hôpitaux ont la capacité de les recevoir. Kushner serait signalé avoir déjà contacté un certain nombre d’entreprises de technologies de la santé pour collaborer au projet.

Le nouveau système, qui repose sur des données individuelles sur les patients, pourrait aider le gouvernement à décider du moment où il convient d’assouplir les mesures de distanciation sociale dans différentes parties du pays. Le rapport a trouvé un mémo soumis à l’administration par les sociétés de soins de santé Collective Medical, PatientPing et Juvare, qui suggéraient qu’ils seraient en mesure de fournir collectivement des informations sensibles sur la santé de 80% des Américains. Pendant ce temps, la société de technologie de la santé Audacious Inquiry a présenté une note de service distincte suggérant un autre réseau de surveillance pour suivre la disponibilité des lits d’hôpital et les fournitures médicales. Bien que le gouvernement ait déjà le pouvoir d’accéder aux informations sur la santé pour des raisons de sécurité nationale, une gigantesque base de données sur tous les Américains est une perspective dangereuse pour la sécurité des données ainsi que pour les libertés civiles. Certains dans le rapport ont comparé la situation à une version basée sur des données du Patriot Act, adoptée au lendemain du 11 septembre.

La construction d’un système de surveillance de masse, en collaboration avec des entreprises de soins de santé et de technologie, a le potentiel d’offrir à ces entreprises encore plus d’influence qu’elles n’en ont déjà. Tout en leur donnant également accès à une quantité importante de données personnelles qu’ils auraient autrement pu trouver difficiles à collecter. Tout cela est éclipsé par le fait que les entreprises technologiques n’ont pas le meilleur dossier en matière d’accès et de protection des données. Par conséquent, s’il est important que les gouvernements soient décisifs et, si nécessaire, prennent des mesures drastiques, toute forme de surveillance de masse (et ses effets) doit être soigneusement réfléchie. Le projet de Kushner pourrait s’avérer trop loin au-delà de ces limites, et difficile à reprendre après la disparition de la menace de coronavirus.

