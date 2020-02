Explorez la musique du dernier film de Wes Anderson – HITC

La première bande-annonce de The French Dispatch de Wes Anderson est ici et elle regorge de musique brillante.

Il y a toujours une énorme excitation autour de la sortie d’un nouveau film de Wes Anderson.

Le cinéaste américain a été responsable de certains des films les plus uniques des dernières décennies et sa base de fans croissante ne fait que montrer qu’il y a un appétit pour quelque chose qui ne suit pas les grandes tendances des superproductions.

Le dernier projet de Wes Anderson est The French Dispatch (ou The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun pour lui donner son titre complet) qui raconte l’histoire d’un journaliste américain vivant en France et sa publication, le titre français Dispatch.

Le 12 février 2020, la première bande-annonce du film à venir est sortie.

La bande annonce de French Dispatch

La bande-annonce regorge de tout ce que Wes Anderson – du look signature de ses films à une étonnante distribution d’acteurs, dont la plupart ont déjà travaillé avec Wes Anderson à de nombreuses reprises.

Il y a certainement beaucoup de choses à déballer dans la bande-annonce, surtout si vous êtes à la recherche d’un certain nombre d’acteurs qui devraient apparaître dans le film.

Quelles chansons apparaissent dans la bande-annonce?

Pendant la bande-annonce, nous entendons une paire de chansons qui ponctuent les moments que nous voyons à l’écran, mais quels sont-ils?

En haut, à mi-chemin de la bande-annonce, nous entendons L’ultima volta du légendaire Ennio Morricone qui a été utilisé dans le film de 1964 Malamondo.

Et puis plus tard, juste à la fin de la bande-annonce, on peut entendre quelques lignes de la chanson Aline du chanteur français Christophe.

Qui compose la musique du film?

Pour la partition principale du film, cependant, Wes Anderson s’est de nouveau tourné vers le compositeur français Alexandre Desplat et, soyons honnêtes, pour un film qui se passe en France, aucun autre choix n’aurait fonctionné.

Alexandre Desplat et Wes Anderson ont travaillé ensemble pour la première fois dans le film Fantastic Mr. Fox en 2009 et Alexandre Desplat a depuis lors marqué tous les films de Wes Anderson.

La sortie française est actuellement prévue aux États-Unis le 24 juillet 2020.

Dans d’autres nouvelles, Comment regarder Parasite: gagnant du meilleur film des Oscars pour atteindre plus de cinémas!