Extrait exclusif de l’épisode 3 de OWN’s Cherish The Day avec Cicely Tyson – Blackfilm

OWN: Oprah Winfrey Network a fourni à Blackfilm.com un clip exclusif de l’épisode de ce soir (# 3) de son nouveau drame d’anthologie original “Chérir le jour,” créé et produit par le gagnant d’un Emmy / nominé aux Oscars Ava DuVernay («Queen Sugar», «Quand ils nous voient»).

Le premier chapitre de «Cherish the Day» relate la relation émouvante d’un couple, chaque épisode s’étalant sur une seule journée. Le récit se déploiera pour révéler des moments significatifs dans une relation qui nous obligent à rester fidèles à ceux que nous aimons, de l’extraordinaire au quotidien. Xosha Roquemore («The Mindy Project») joue le rôle de Gently James et Alano Miller (“Underground”) joue le rôle d’Evan Fisher. Le couple se rencontre et tombe amoureux à Los Angeles, la saison complète s’étalant sur cinq ans en huit épisodes.

Une distribution supplémentaire comprend la légendaire actrice gagnante d’un Emmy Cicely Tyson, aussi bien que Michael Beach, Anne-Marie Johnson et Kellee Stewart.

Dans l’épisode 3 – «Oasis» – Après trois mois de rencontres, Evan invite doucement à la fête du 40e anniversaire de ses parents. Ce qui commence comme une belle soirée tourne vite mal quand le père d’Evan a trop à boire et que sa mère ne peut cacher son mépris pour Gently.

Clip – Miss Luma et Evan Bond sur le thé et l’histoire

