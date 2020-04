Ezra Miller pourrait être licenciée pour une vidéo scandaleuse

Il y a quelques semaines, Ezra Miller était le protagoniste d’une vidéo très controversée où il est vu maltraiter un fan. À la suite de cela, l’acteur a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux et il se pourrait même qu’il perde son protagoniste sur la bande.

Le 6 avril, les réseaux sociaux étaient les protagonistes d’une étrange vidéo, où elle a été vue Ezra Miller attaquer un fanatique à la sortie d’un lieu public. L’acteur a attrapé la fille par le cou et a essayé de la jeter au sol en disant: «Oh, tu veux te battre? Voulez-vous un combat? “ Apparemment, l’altercation s’est produite après qu’un groupe d’adeptes ait dérangé Miller jusqu’à ce qu’il perde ses papiers. Selon Fandomwire, la controverse pourrait mettre fin à la relation entre l’acteur et Warner Bros, lui faisant perdre son protagoniste dans Le Flash.

Ezra Miller est devenu Flash en 2016 pour Batman v Superman: l’aube de la justice et faire une petite apparition Suicide Squad. Ensuite, nous l’avons vu reprendre le rôle Justice League, en plus de participer à un épisode de Flèche, mais son plus grand moment en tant que Barry Allen, le super-héros le plus rapide, devrait venir en 2022 avec la première de Le flash, son film solo.

Depuis 2015, Le flash Il n’a cessé de changer de mains jusqu’à ce qu’il soit définitivement tombé dans Andy Muschietti, réalisateur de «It», avec un scénario de Christina Hodson, bien que Miller ait lui-même rédigé un brouillon que le producteur a refusé de lire. Le fait est que maintenant que tout semblait sur la bonne voie, la fuite de cette vidéo qui est redevenue virale compromet sa sortie. Sur le Web, ils assurent avoir contacté une source au sein de l’étude qui a confirmé que la décision sur l’avenir de Ezra Miller dans le Univers étendu DC pas encore pris, mais ils seraient prêts à poursuivre le film avec ou sans.

Ce sera le Flash

Dans ses propres mots Andy Muschietti: “Le film sera une version différente du” Flashpoint “qu’ils attendent” et la rumeur veut aussi que aura comme méchants principaux Flash Reverse et Master of Mirrors, deux ennemis récurrents dans les bandes dessinées Flash. Avec ou sans Ezra MillerLa date prévue pour “The Flash” est toujours le 1er juillet 2022 et devrait commencer à tourner cette année, tant que le coronavirus se termine à l’heure.