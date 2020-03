Faire des films de James Bond est un processus malsain, déclare le directeur de Skyfall

Le directeur de Skyfall, Sam Mendes, affirme que faire James Bond les films sont non seulement intimidants, mais physiquement exigeants et créent souvent un environnement de travail malsain. Le dernier film de Bond, Pas le temps de mourir, A eu plusieurs de ses propres obstacles à surmonter. Le film a eu un point de départ approximatif après le départ du réalisateur Danny Boyle. Le nouveau réalisateur Cary Joji Fukunaga menant la charge et la date de sortie étant reportée, le tournage est devenu tout aussi chaotique d’un processus. L’un des membres de l’équipage a été blessé lors d’une explosion et l’actuel acteur de James Bond, Daniel Craig, s’est blessé à la cheville, obligeant les acteurs et l’équipe à travailler encore plus dur pour rattraper le temps perdu. Juste au moment où les acteurs et l’équipe pensaient que le processus difficile de sortie de ce film était terminé, l’épidémie de coronavirus a entraîné une nouvelle fois la date de sortie de No Time to Die.

Craig a commencé à jouer à James Bond à l’âge de 37 ans. Il a été recruté par la productrice de James Bond Barbara Broccoli après sa performance comme assassin dans Elizabeth en 1998. Broccoli et Craig se sont rencontrés pour la première fois aux funérailles de la réalisatrice britannique Mary Selway en 2004. Elle a exprimé son intérêt à ce que Craig remplace Pierce Brosnan en James Bond. À la suite du 11 septembre et après la sortie de Die Another Day, l’équipe de production a estimé qu’un changement de ton dans la franchise James Bond était nécessaire et Craig était le candidat idéal pour le travail.

Craig a parfaitement rempli les chaussures de 007 au cours des 14 dernières années, mais selon GQ, jouer un rôle si intense a fait des ravages sur l’acteur de 52 ans. Il a subi de nombreuses blessures pendant le tournage, notamment des dents cassées, une entaille au visage nécessitant huit points de suture et une entorse au genou en plus de la blessure à la cheville No Time to Die. L’acteur souffre également d’arthrite, ce qui, en plus de son âge, rend la réalisation de cascades de calibre James Bond beaucoup plus difficile. Craig lui-même a déclaré lors d’une interview qu’il avait des lacunes dans ses souvenirs de tournage de la franchise en raison de bloquer les pensées qui l’ont amené à remettre en question sa sécurité:

Arrêtez de penser f-cking et agissez simplement f-cking. C’est presque ça. Parce que tant de choses se passent dans votre tête. Je veux dire, si vous commencez à penser… c’est tout. Vous devez en quelque sorte oublier. Vous devez quitter votre ego.

Les membres de l’équipe créative qui ont travaillé avec Craig se sont également prononcés sur la façon dont le processus de fabrication des films de James Bond peut être taxé. Le directeur de Skyfall et Spectre, Mendes, a déclaré à GQ que faire des films de James Bond était troublant pour toute l’équipe. Il a dit: “Il y a toujours eu un élément que Bond a été dans l’aile et une prière. Ce n’est pas une façon particulièrement saine de travailler.”

Malgré les difficultés du tournage de No Time to Die, toutes les personnes impliquées étaient tristes de fermer le chapitre de Craig sur Bond. Selon GQ, l’équipe a regardé Craig filmer sa dernière scène sous le nom de Bond et a tenté de prononcer un discours avant de s’étrangler. Alors que de nombreux membres de l’équipe ne savent pas comment la franchise se déroulera sans l’acteur, Craig admet qu’il est prêt à passer à autre chose et que ce film était parfait pour terminer. Craig est prêt à passer à de nouveaux projets comme la suite Knives Out.

James Bond est une franchise emblématique qui a été conçue pour s’adapter au monde d’aujourd’hui grâce à la prise de position sincère et sincère de Craig sur ce rôle. Bien qu’il soit triste de voir Craig signer 007 dans le prochain film, basé sur les souvenirs intenses de Craig, ou son absence, de tournage et son âge augmentant, c’est pour le mieux qu’il se retire de ce rôle. Les fans peuvent regarder le dernier combat de Craig dans le rôle de Bond Pas le temps de mourir en novembre.

