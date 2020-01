Falcon et le soldat d’hiver auraient été présentés en première sur Disney + en août

Un nouveau rapport suggère que nous verrons The Falcon And The Winter Soldier un peu plus tôt que ce qui avait été suggéré. Date limite, dans un rapport expliquant comment Noah Mills avait rejoint la série dans un rôle non divulgué, note que la série MCU devrait arriver en août 2020. Des rapports précédents avaient déclaré que la série arriverait «fin 2020» et techniquement août est le dernière moitié de l’année, donc ce n’est pas inexact, mais la plupart du temps, la terminologie du studio équivaut “en retard” au dernier trimestre de l’année, c’est donc une bonne nouvelle pour les fans de Marvel.

Les détails de l’intrigue de la série ne sont pas encore connus, mais il suivra les événements de Avengers: Fin de partie où Steve Rogers a passé le bouclier Captain America à Falcon. Anthony Mackie et Sebastian Stan reprendront leurs rôles de Falcon et de Bucky / Winter Soldier aux côtés d’Emily VanCamp en tant que Sharon Carter et Daniel Bruhl en tant que Helmut Zemo. Nouveau dans le MCU de cette série, John Walker, alias Agent / Super-Patriot américain, avec Mills, Desmond Chiam et Miki Ishikawa dans des rôles inconnus.