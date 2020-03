Falcon & Winter Soldier Set Photos Hint New Captain America & Bucky Team Up

Plusieurs vidéos de tournage Le faucon et le soldat d’hiver révéler plus de détails sur un énorme set set présenté dans la série Disney + Marvel Studios. Le premier spectacle Marvel à sortir sur le service de streaming de Disney se concentre sur Bucky Barnes et Sam Wilson dans le sillage de Avengers: Fin de partie, qui s’est terminé avec Steve Rogers nommant Sam comme le nouveau Captain America. Pendant un certain temps, on pensait que la série concernait Bucky défiant Sam pour le manteau, se sentant comme s’il méritait en quelque sorte plus le surnom de Captain America.

Cependant, nous avons appris depuis que l’acteur Wyatt Russell avait été interprété comme John Walker, alias Agent américain, alias l’homme qui devient également Captain America, ce qui amène beaucoup à espérer que Bucky et Sam feraient équipe pour mettre fin à son règne. Dans les bandes dessinées, l’agent américain est un Captain America beaucoup plus violent que son prédécesseur (un trait que Sam et Bucky contesteraient sans aucun doute) et est finalement abattu par un furieux Steve Rogers. Les seules informations qui ont fait surface sur John Walker du MCU ont été tirées de photos. Pourtant, une vidéo récente révèle une configuration bien différente de celle précédemment prévue: une équipe d’agent Bucky et d’agent américain.

Les photos de tournage originales ont révélé une séquence pleine d’action impliquant Walker, Bucky, un groupe de méchants mystérieux, et quelques combats au corps à corps brutaux du nouveau Captain America. Grâce au Murphy’s Multiverse, nous avons maintenant plusieurs vidéos, prises sous un angle différent, qui révèlent de plus amples informations sur la scène et ses participants. Les dernières vidéos donnent un aperçu un peu plus long de la scène, qui semble présenter Walker et Bucky affrontant un gang de personnes (Murphy pense qu’elles pourraient être un gang exclusivement féminin) afin de sauver des otages. Walker combat agressivement l’équipage alors que Bucky ouvre l’arrière d’un véhicule SWAT, libérant les otages terrifiés. Une fois les otages dégagés, Bucky revient pour aider Walker dans le combat. Jetez un œil aux quatre vidéos ci-dessous:

Les vidéos semblent confirmer une sorte de partenariat entre Bucky et le nouveau Captain America. Lorsque nous avons vu Bucky pour la dernière fois, il assistait aux funérailles de Tony Stark à la fin de Avengers: Fin de partie, mais il n’a jamais été révélé comment il a réussi à être là tout en étant considéré comme l’un des hommes les plus recherchés du MCU. Il est possible qu’il ait reçu un laissez-passer gratuit après que Thanos ait anéanti la moitié de la vie dans l’univers, mais le scénario le plus probable est qu’il a conclu un type d’accord avec le gouvernement américain. Cela pourrait être la raison pour laquelle il a vu aider Walker dans les vidéos ci-dessus.

Une autre possibilité pour le partenariat de Bucky avec Walker est qu’il pourrait faire partie d’un plus grand complot entre Bucky et Sam Wilson pour détrôner le Captain America nouvellement couronné. Peut être Le faucon et le soldat d’hiver Il s’agit en fait de leur tentative secrète de saper le choix du gouvernement américain de remplacer le capuchon, de travailler avec Walker pour l’arrêter avant qu’il n’aille trop loin. On ne sait toujours pas exactement quand la série sera diffusée sur Disney +, mais Marvel a confirmé que la série arrivera sur le service de streaming dans le courant de 2020.

