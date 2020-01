Fallout 4: Où trouver les 20 bobbleheads | .

Fallout 4 fournit une grande quantité de quêtes secondaires et d’objets de collection en plus d’une histoire engageante et d’un combat de tir réactif à la première personne. Le jeu permet une quantité presque infinie d’exploration et de quêtes secondaires à entreprendre. Les fans de la franchise Fallout seront à l’aise dans les rues dévastées par le nucléaire de Boston, avec un immense terrain vague à explorer et à s’immerger.

L’un des objets de collection de base de la série Fallout est les puissants objets à tête branlante. En plus d’être des bibelots mignons à placer dans votre résidence, les bobbleheads du jeu offrent de puissants bonus de statistiques à leurs compétences respectives. Cependant, les 20 bobbleheads du jeu peuvent être difficiles à trouver, même pour les joueurs vétérans de Fallout. Ce guide fournira les emplacements de chacun de ces bobbleheads dans le monde de Fallout 4.

Ce bobblehead est situé à l’intérieur du bâtiment de fusion de masse et se trouvera au deuxième étage au-dessus du hall principal. Vous verrez le bobblehead au-dessus d’une structure métallique suspendue au-dessus du bureau à l’intérieur du hall.

Dirigez-vous vers la structure métallique et attrapez le bobblehead.

Cet objet se trouve dans Dunwich Borers. Le moyen le plus simple de trouver cet objet est de localiser le panneau de la zone 4 à l’intérieur de ce point de repère. Le bobblehead sera placé sur un bureau à gauche du panneau.

Saisissez le bobblehead et continuez votre voyage.

Ce bobblehead se trouve dans Gunners Plaza. Pour trouver ce bobblehead, allez dans la salle du diffuseur. À l’intérieur de cette pièce, vous trouverez le bobblehead sur le bureau au centre de la pièce.

Saisissez le bobblehead et ajoutez-le à votre collection.

Dirigez-vous vers Atoms Cats Garage. Une fois sur place, recherchez le garage principal où vous trouverez une voiture rouillée. Sur le capot de cette voiture, vous trouverez le bobblehead en question.

Ramassez l’article et ajoutez-le à votre collection.

Le bobblehead scientifique est situé à Malden Middle School, qui sert également de centre secret pour le coffre-fort. Dirigez-vous vers le restaurant situé au troisième niveau du sous-sol. Vous trouverez le bobblehead sur une table dans la salle à manger.

Attrapez le bobblehead et continuez le camionnage.

Ce bobblehead est logé avec l’usine d’assemblage de Corvega. Pour trouver ce bobblehead, dirigez-vous vers la passerelle extérieure de l’établissement. Cette passerelle sera suspendue à l’extérieur du bâtiment. Marchez vers le sud sur ce chemin et vous trouverez le bobblehead de réparation au bord de cette passerelle.

Ce bobblehead se trouve au Musée de la liberté. Cet objet sera dans la même pièce que celle que vous avez rencontrée Preston au-dessus des portes d’entrée principales de l’immeuble. Dirigez-vous vers le haut et trouvez la pièce et le bobblehead sera sur le bureau dans la pièce à côté de l’ordinateur.

Le bobblehead de mêlée se trouve tout en haut de la tour de la Trinité à l’intérieur de la pièce dans laquelle Rex et Strong sont détenus. L’article sera placé sur un établi à côté de deux boîtes à outils rouges.

Le bobblehead d’endurance se trouve dans Poseidon Energy dans la hutte centrale en métal. Rendez-vous à l’intérieur où le bobblehead attendra sur l’un des bureaux en métal.

Le bobblehead de médecine se trouve dans le coffre-fort 81 et est plutôt difficile à trouver. Il sera caché dans le coin sud-est du bâtiment à l’intérieur du bureau de Curie. Il sera placé à côté de l’ordinateur sur le bureau. Cela nécessitera un travail préliminaire avant de pouvoir entrer dans le coffre-fort, alors soyez prêt à remettre 3 cœurs de fusion au surveillant.

Ce bobblehead se trouve dans le bureau du surveillant de Park Street Station. Ce sera la pièce où les Raiders garderont Nick Nick en otage, on le trouvera sur un bureau au milieu de la pièce.

Le bobblehead de la serrure se trouve dans la galerie de Pickman. Il sera placé devant un pilier en brique dans la même pièce que vous avez rencontrée Pickman. À droite d’une poubelle en feu.

Le bobblehead de l’arme à énergie est situé à Fort Hagen dans la pièce où vous combattrez avec Kellog. Dirigez-vous vers le Command Center et continuez vers le sud-ouest pour trouver la cuisine. Le bobblehead sera placé entre deux réfrigérateurs au-dessus d’une petite table.

Le charisma bobblehead est situé dans le bureau de Jack Cabot au sein de Parsons State Insane Asylum. Dirigez-vous vers la zone administrative et trouvez le bureau de Jack. Le bobblehead sera placé sur son bureau.

Le bobblehead des gros canons se trouve dans la pièce la plus au nord dans les quartiers d’habitation du Vault 95. Dirigez-vous vers la pièce la plus au nord de la région et elle sera placée au-dessus d’une radio sur la table directement en face du canapé dans la pièce.

Cet article se trouve avec la ferronnerie Saugus. Rendez-vous dans la zone du haut fourneau et vous trouverez un coffre à vapeur. A l’intérieur de ce coffre, vous trouverez le bobblehead explosif.

Dirigez-vous vers la conserverie de Longneck Lukowski. Une fois à l’intérieur, dirigez-vous vers le niveau supérieur du bâtiment et vers la zone la plus au nord-ouest. Vous trouverez ici une cabane, à l’intérieur de laquelle se trouvera une série d’ordinateurs où le bobblehead sera placé au-dessus.

Le chef de file du renseignement Intelligence se trouve dans la bibliothèque publique de Boston à l’intérieur de la salle mécanique. Cette pièce se trouve dans le coin nord-ouest de la bibliothèque. Le bobblehead sera placé sur le dessus de l’ordinateur à l’intérieur de la pièce mentionnée.

Cet objet se trouve dans l’épave du monument FMS Northern Star. Trouvez le navire naufragé et dirigez-vous vers son arc. Ici, sur la planche, vous trouverez le bobblehead d’agilité.

Le dernier bobblehead se trouve sur Spectacle Island. Cherchez le bateau vert trouvé sur l’île et dirigez-vous à l’intérieur. Vous trouverez un coffre à vapeur et à côté un ensemble de casiers. Le porte-bonheur sera à l’intérieur du casier.

