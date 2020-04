Fallout 76: Comment vaincre le colosse Wendigo (et où le trouver)

Fallout 76 permet aux joueurs de parcourir une vaste friche regorgeant de secrets. L’un, en particulier, est l’insaisissable Wendigo Colossus qui est difficile à trouver comme n’importe quelle autre créature mythologique.

Développé par Bethesda Game Studio, Fallout 76 est sorti le 14 novembre 2018, en tant que préquelle des versements originaux. Étant un action-RPG, les joueurs prennent le contrôle d’un personnage personnalisé qui est chargé de traverser une friche nucléaire qui est les restes d’un événement bouleversant la Terre appelé “La Grande Guerre”. La quête principale consiste à essayer de trouver le surveillant de ‘Vault 76’, qui est un grand abri qui abrite les meilleurs esprits du monde. Le surveillant a disparu après l’ouverture officielle du coffre-fort (connu sous le nom de jour de la récupération) et le personnage principal doit la retrouver et découvrir ce qui s’est passé. L’histoire se déroule à travers les Appalaches, qui est maintenant une forme tordue de Virginie-Occidentale.

Connexe: Fallout 76: Trucs, astuces et secrets cachés à connaître

Les joueurs peuvent explorer librement les Appalaches et découvrir les nombreux secrets qui sont enterrés à travers le paysage. De plus, les joueurs peuvent faire équipe avec trois de leurs amis, ou tout simplement s’aventurer seuls dans le désert. Tout au long de l’aventure, les joueurs accumuleront des «points de compétence» qui peuvent être utilisés pour améliorer leur; charisme, endurance, perception, force, agilité, chance et intelligence. Le personnage principal peut être façonné pour être n’importe quel type de «classe» qui convient au style du joueur. Puisqu’il y a une multitude de mutants et de créatures mythiques qui habitent le paysage, les armes à feu seront les principales armes à utiliser. Comme tout autre RPG, il existe une grande variété d’objets de collection à trouver et certains ne sont trouvés qu’après avoir “ nuclé ” une zone, qui déracine certains objets de valeur et même des créatures puissantes.

Une créature, en particulier, qui apparaît après avoir fouillé une zone est le «Wendigo Colossus». Le Wendigo Colossus est un nouvel ajout au jeu fourni avec l’extension «Wastelanders». En outre, cette bête mythologique est l’un des ennemis les plus difficiles à vaincre dans le jeu. La meilleure façon de faire apparaître le Wendigo Colossus est de neutraliser toute zone aléatoire qui a un “affrontement d’assaut aléatoire”. Plus souvent qu’autrement, le Wendigo Colossus pourrait apparaître au nord de l’ascenseur monorail, car cet emplacement est chargé de rencontres d’assaut aléatoires, ce qui augmentera les chances de frai du Wendigo Colossus. Bien sûr, il n’apparaît que lorsque les joueurs ont laissé tomber la chaleur atomique à cet endroit et il y a encore 7% de chances qu’il apparaisse. Ainsi, les joueurs devront continuer d’essayer jusqu’à ce qu’ils réussissent. Une fois l’explosion atomique dissipée, vérifiez la carte et les joueurs remarqueront des “points verts” éparpillés sur l’interface. Ces points sont des marqueurs de l’emplacement potentiel du colosse Wendigo. La seule façon de savoir avec certitude est d’aller là-bas et d’explorer. Frayez-vous un chemin vers ces marqueurs et nettoyez la zone.Si le Wendigo ne se trouve nulle part, passez simplement au marqueur suivant. Continuez à faire des allers-retours dans ces zones et nettoyez-les jusqu’à ce que l’ancienne créature apparaisse enfin.

Avec un peu de chance, les joueurs finiront par affronter le Wendigo Colossus et ce n’est rien à priser. Non seulement cette créature des bois est moche, mais c’est aussi une force avec laquelle il faut compter. C’est rapide et peut facilement éliminer les joueurs en un seul coup. En plus de cela, il voyage avec un groupe d’autres Wendigos de haut niveau pour la sauvegarde. Il est recommandé aux joueurs de faire équipe et de réparer les armes avant de se lancer dans ce misérable cannibale surdimensionné. C’est aussi une bonne idée d’en avoir beaucoup; Stimpacks et munitions. Quant aux attaques, cette créature a trois têtes distinctes différentes; une “tête corrosive”, “une tête empoisonnée” et une “tête hurlante”. Par conséquent, il existe trois types de projectiles différents qu’il peut lancer sur les joueurs. Les attaques «corrosives» et «vénéneuses» rongeront l’armure des joueurs et «l’attaque hurlante» désarmera les joueurs alors qu’ils courent avec effroi de manière incontrôlable. Il est important de garder la distance et de tirer quelques coups avant de battre en retraite.

Déchirez alors sa santé, cachez-vous pour sortir de la ligne de feu. Un mouvement constant est essentiel car il est facile de s’entourer et même de se faire fondre par le poison et l’acide persistants. Si possible, glissez-vous derrière et branchez-le plusieurs fois. Toute arme qui a une cadence de tir rapide sera un projectile idéal ou même explosif. Toutes les deux minutes, le colosse Wendigo se penchera et “rugira” sur le joueur, ce qui le fera fuir de manière incontrôlable. Le joueur devrait l’utiliser à leur avantage, car il fournit un “reniflard” et laisse le temps de rassembler des objets de collection, de changer Les tactiques de frappe et de course standard contre le Wendigo Colossus le briseront jusqu’à ce qu’il bascule finalement.

Piller le cadavre du Wendigo Colossus accordera des objets aléatoires, notamment le «Wendigo Colossus Vocal Sac». Cela peut être décomposé en «deux acides» et «deux matières nucléaires». En plus de cela, il est également possible de trouver une arme de niveau divin (comme le minigun anti-armure). Bien sûr, parfois les joueurs recevront juste des munitions et des packs de stimulation, cela varie. Sortir le Wendigo Colossus n’est pas une mince affaire. Cependant, avec le butin possible à trouver, c’est un risque à prendre.

Plus: 24 choses étranges Fallout 76 (en fait) Laissez les joueurs faire

Fallout 76 est disponible pour PlayStation 4, Xbox One et Microsoft Windows