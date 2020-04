Fallout 76: l’offre Steam gratuite n’inclut pas d’atomes ou de 1ère adhésion

Les joueurs qui cherchent à profiter de Fallout 76L’offre gratuite de Steam devrait examiner de près les petits caractères, car il semble que les abonnements Atoms et Fallout 1st ne seront pas transférables entre les plates-formes. Récemment, il a été annoncé que les joueurs qui ont acheté Fallout 76 sur Bethesda.net peuvent connecter leur compte à Steam et recevoir la nouvelle version gratuitement. Cependant, il semble que cet avantage comporte certaines mises en garde.

Il était initialement prévu que Fallout 76 arriverait sur Steam en 2019, mais cela a été repoussé jusqu’au 7 avril 2020. Malheureusement, en raison de problèmes de coronavirus entraînant des retards dans les procédures de test finales, la mise à jour et le lancement de la mise à jour Wastelanders de Fallout 76 et sa version Steam a été repoussé à nouveau. Maintenant, le jeu sera officiellement lancé sur Steam le 14 avril, et les joueurs actuels de Bethesda.net ont jusqu’au 12 avril pour réclamer leur copie gratuite.

CONNEXES: Fallout 76 Wastelanders Info: À quoi s’attendre de la nouvelle mise à jour

L’annonce sur Bethesda.net détaille l’offre pour les joueurs actuels de Fallout 76. Bethesda dit que la progression du jeu se poursuivra entre Bethesda.net et Steam, mais en raison de “limitations techniques”, les adhésions à Atoms et Fallout 1st ne peuvent pas être transférées entre les plates-formes. Les joueurs pourront dépenser des atomes dans la boutique atomique via Bethesda.net ou Steam, et transférer ces objets achetés dans les deux sens, mais les atomes eux-mêmes ne peuvent être dépensés que sur la plate-forme dans laquelle ils ont été gagnés, ni Bethesda offrant des remboursements. Bethesda conseille aux joueurs de contacter leur service client pour plus d’informations sur leurs abonnements Fallout 1st.

Les abonnements Fallout 1st de Bethesda ont été lancés à la fin de l’année dernière et semblent être la réponse à de nombreuses prières des joueurs de Fallout 76. L’adhésion est chère, mais les joueurs promis ont accès à des serveurs privés et à un stockage illimité, entre autres avantages. Ce sont des améliorations que les joueurs de Fallout demandaient depuis le lancement tragiquement décevant de Fallout 76. Malheureusement, bien que très fidèle à Bethesda, aucune des mises à niveau premium n’a fonctionné correctement lors de sa sortie. Les joueurs ont été à juste titre contrariés et sont même allés jusqu’à organiser des manifestations Fallout 76 dans le jeu sur les membres afin d’attirer l’attention de Bethesda. Bethesda a répondu, affirmant qu’ils travaillaient sur des améliorations, mais les membres de Fallout 1er ne les ont pas encore vus.

Depuis la réponse extrêmement négative à Fallout 76 lors du lancement, Bethesda a continué de décevoir les joueurs du jeu. Du manque de contenu aux systèmes premium cassés, Fallout 76 s’est avéré être le jeu le moins aimé et le moins raffiné de la série Fallout. Les critiques du jeu ne monteront probablement qu’à partir d’ici. Une fois le jeu lancé sur Steam, Bethesda peut voir un manque de joueurs transférant leurs données afin d’éviter de perdre leur adhésion, et un afflux de joueurs en colère qui peuvent avoir été soit chargés deux fois après avoir tenté d’accéder à leur adhésion sur Steam, ou qui sont simplement bouleversés par les limites persistantes de l’abonnement Fallout 1st coûteux. Cela peut prendre beaucoup de travail pour Bethesda et Fallout 76 à récupérer une fois la version Steam du jeu lancée plus tard ce mois-ci.

SUIVANT: Fallout 76 tente de faire en sorte que les choix de dialogue soient importants dans la mise à jour des déserteurs

Source: Bethesda