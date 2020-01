Famille moderne: 10 pires choses que Gloria a faites à la famille

La beauté colombienne Gloria Pritchett est la quintessence de tirer le meilleur parti des mauvaises conditions. Laissant sa famille derrière elle, elle s’est aventurée en Amérique avec son fils Manny pour se faire une vie meilleure. Heureusement, elle a rencontré Jay dans un restaurant et le reste appartient à l’histoire. Marier Jay signifiait que Gloria était devenue une partie de la folle famille Pritchett / Dunphy / Tucker qui compose Modern Family.

Nous avons regardé Gloria pendant 11 saisons et l’avons vue grandir et mûrir même quand il n’y avait pas de place pour le faire. Cependant, cela ne signifie pas qu’elle n’a pas eu sa juste part d’erreurs. Gloria est la reine de faire des choses sournoises, en espérant que personne ne le découvre, mais elles explosent toujours au visage. Jetons un coup d’œil à 10 choses horribles que Gloria a faites qui ont affecté toute la famille,

10 ELLE A ENVOYÉ CLAIRE UN COURRIEL DE SCATHING

Au cours des saisons précédentes, lorsque Gloria était plus récente dans la famille, Claire n’aimait pas beaucoup Gloria. Elle était jalouse de sa beauté et pensait clairement qu’elle était une chercheuse d’or. Mais avec Manny et Luke à la même année à l’école, Gloria et Claire devaient parfois travailler ensemble pour les fonctions scolaires.

Mais après que Claire a rejeté l’aide de Gloria, Gloria décide d’écrire ses sentiments sous la forme d’un e-mail mais ne l’envoie jamais. Malheureusement, Gloria a accidentellement envoyé l’e-mail à Claire. Heureusement, Claire était elle-même dans un cornichon et n’a jamais vu l’e-mail avant que Gloria ne le supprime, mais c’était suffisamment dramatique pour impliquer Jay et Phil.

9 ELLE EST TARDIVE POUR LE DISCOURS MOTIVATIONNEL DE PHIL

Dans l’épisode “Egg Drop”, Phil demande à Gloria et Haley de l’aider avec une présentation de motivation qu’il préparait. Il allait faire asseoir les deux dames dans le public et faire semblant d’être emmené par la présentation de Phil et de l’aider à vendre le public. Mais quand Gloria et Haley ont trouvé une fenêtre de temps pour obtenir une manucure / pédicure, ils l’ont prise et ont fini par manquer complètement la présentation de Phil. Cela a énormément bouleversé Phil et cela ressort clairement de son discours. Ce fut également l’un des premiers moments où nous avons vu Phil dire à Gloria qu’il était déçu d’elle.

8 ELLE A PRIS L’OCCASION DE SONIA POUR QUITTER LA COLOMBIE

La rivalité entre frères et sœurs entre Gloria et Sonia est hilarante à regarder. En tant que sœur aînée, Gloria a obtenu toutes les opportunités et les éloges du livre, tandis que Sonia était toujours la deuxième meilleure.

Quand nous la rencontrons pour la première fois, elle est reprise par le nouveau style de vie américain de Gloria et ne peut pas imaginer vivre si grand. Mais comme nous le découvrons, la vie de Gloria aurait pu être la vie de Sonia. Lorsque Sonia a eu l’occasion de venir aux États-Unis, Gloria l’a saisie à la place. Pour aggraver les choses, nous découvrons également que Jay était d’abord intéressé par Sonia, mais Gloria a d’abord déménagé et l’a convaincu! Sa relation avec Sonia n’a pas affecté les Pritchetts / Tuckers / Dunphys, mais cela a sûrement affecté ses parents de sang.

7 ELLE A CACHÉ SON STEP-TRACKER SUR CLAIRE POUR TROMPER LA FAMILLE

La partie merveilleuse de la relation de Gloria et Jay est leur compétitivité. Cela correspond totalement à la façon de penser de Pritchett.

Après avoir parié avec Jay qu’elle peut atteindre 10000 pas en une journée (sans faire de shopping), elle décide d’attacher son step-tracker à Claire qui s’est avérée justement exécuter un 10k ce jour-là. Grâce à un satellite, la fausse réalisation de Gloria se révèle après que ses pas montrent le même parcours que Claire a suivi. En raison de son tracker, cela a également mis Claire dans l’eau chaude, car cela la montre en train de suivre un itinéraire non vérifié. Cela prouve que Claire a pris un raccourci majeur dans la course et ne l’a pas vraiment gagné.

6 ATTAQUER TOUS LES PETITES AMIES DE MANNY

Nous avons toujours su que Gloria et Manny avaient une relation sacrée. Les deux dépendaient fortement l’un de l’autre quand ce n’était que les deux, leur lien est donc très étroit. En raison de leur lien étroit, Gloria méprise les femmes que Manny ramène à la maison. Ils ne sont jamais assez bons pour Manny et Gloria fait tout ce qu’elle peut pour diviser le couple. Que ce soit un coup de foudre pour l’enfance ou le professeur qu’il a ramené de l’université, peu importe l’âge de Manny; aucune femme n’est assez bonne pour le premier-né de Gloria.

5 ELLE A COUPÉ CAMERON ET MITCHELL DE SA MAISON

Après un accident angoissant autour du presse-agrumes de Mitchell, la cuisine de Pritchett-Tucker a pris feu. Sans cuisine de travail, la famille de trois personnes a emménagé avec les Pritchett-Delgados tandis que Jay et son équipe ont fait tout leur possible pour réparer le gâchis. Mais il est clair qu’ils ont dépassé la durée de leur accueil car Gloria commence à perdre patience – en particulier avec Cam.

Après que Gloria se sent suffoquée par le caractère envahissant de Cam, elle jette une tonne d’insultes sur son chemin et lui dit de sortir de sa maison. Sachant à quel point Cameron est sensible et émotif, cela a clairement bouleversé lui et Mitch.

4 ESSAYER DE BAPTISER EN SECRET LES JUMEAUX DE HALEY

Découvrir que Haley était enceinte des bébés de Dylan a jeté une courbe sur la route, mais le couple a réussi. Gloria a toujours soutenu ses petits-enfants adoptifs et a une parenté avec Haley (principalement en raison de leur amour de la mode). Après que Haley ait donné naissance aux jumeaux, Gloria prévoit de les garder mais ce n’est pas tout. Elle invite un prêtre à les baptiser secrètement. Les baptiser ne figurait pas sur la liste de Haley ou de Dylan et il était malhonnête pour elle de tromper un prêtre pour qu’il baptise des enfants qui n’étaient pas les siens. Haley, Dylan et Jay ont fait irruption contre Gloria et le prêtre et ont décidé de ne pas le faire, mais cela a certainement fait mal paraître Gloria.

3 SCARRING JOE EN EXPLIQUANT QU’EST-CE QUE LA MORT EST

Sweet little Joe est la combinaison parfaite de Gloria et Jay. Il est balleux, il est plein d’esprit, il est adorable. Cependant, dans cet épisode, Joe est curieux de la mort et demande plus d’informations à ses parents. Jay raconte à Joe une version plus douce et plus fictive de ce qu’est la mort et soulage l’esprit de Joe.

Mais quand il est temps pour Gloria de dire à Joe ce qu’est la mort, elle le lui donne directement, ce qui le bouleverse vraiment (et les amis qu’il a cette nuit-là). Donc, à la fin de la journée, non seulement Gloria a bouleversé son enfant, mais elle a bouleversé tous ses amis et leurs familles.

2 TROMPER LA FAMILLE EN PENSANT JAVIER N’ÉTAIT PAS LE VRAI PAPA DE MANNY

Nous apprenons très tôt que l’ex-mari de Gloria, Javier, est un père mort et qu’il était un horrible mari. Les deux avaient une relation très physique et c’était tout. Mais dans l’épisode “Daddy Issues”, Gloria décide de jouer une farce insensée à Jay et Manny et prétend qu’elle n’est pas sûre que Javier soit le vrai père de Manny. Ce pourrait être un de ses amis nommé Jorge. Jorge ressemblait et agissait comme Manny, ce qui était suffisamment convaincant, mais quand Alex a trouvé des documents de paternité, il est devenu clair que Manny ne savait pas qui était son vrai père. Comme nous le découvrons à la fin de l’épisode, ce n’était qu’une grosse farce faite par Gloria … Prétendre que votre enfant a été menti toute sa vie ne semble pas être une bonne blague.

1 SAC SECRET ‘ESCAPADE’

Quand Joe était bébé, il est devenu temps pour Gloria et Jay de créer leur testament au cas où quelque chose de mal leur arriverait. Ils voulaient s’assurer que Manny et Joe étaient protégés quoi qu’il arrive. Mitchell a posé des questions sur le fonds de l’université de Manny et Gloria lui a assuré qu’elle avait déjà 40 000 $ cachés pour ses études. Lorsque Jay a demandé à Gloria où elle cachait ce gros morceau d’argent, elle a répondu que c’était dans son sac “escapade”. C’était un sac caché secrètement au cas où elle aurait besoin de quitter Jay au milieu de la nuit … Non seulement cela a insulté Jay mais c’était profondément bouleversant! Pour rendre les choses plus difficiles. Elle a caché l’argent dans un vieux sac qu’elle a prêté à Alex et Haley qui étaient actuellement en concert.

