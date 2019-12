Famille submergée – Critique

L'actrice María Alché Tournez-vous vers une autre catégorie de création de films. Famille submergée c'est ses débuts en tant que cinéaste, un opéra de premier plan dans lequel il est impossible de se débarrasser de l'influence de Lucrecia Martel, l'une des voix féminines les plus importantes du cinéma argentin et sous les ordres de laquelle il a travaillé La sainte fille (2004). Les deux partagent un intérêt à placer la caméra au point exact des relations familiales aux rayons X dans une voie contemplative.

Alché profite de son histoire pour parler d'une profonde douleur de nature existentielle: le deuil, la perte et le processus d'acclimatation à un dernier adieu. Marcela (Mercedes Morán, actrice marteliana) fait face à la mort récente de sa sœur dans deux ténors. D'une part, il souffre de l'absence; de l'autre, elle est physiquement exacerbée par le fait de devoir vider le domicile du défunt et de réduire son existence à des souvenirs enfermés dans des cartons.

Dans Famille submergée Marcela est la mère de trois adolescents et l'épine dorsale d'une maison qui doit avancer malgré ses troubles internes. Pour consolider cet étourdissement émotionnel, Alché met l'accent sur le chaos domestique. Portez une attention particulière aux multiples activités quotidiennes: combats de frères et sœurs, recherche d'une chemise parfaite pour assister à une fête de 15 ans ou effondrement de la machine à laver en grève pour travailler. Augmentez les réclamations et les explosions par les effets sonores et le mixage sonore. Une cloche, un téléphone ou les cris des personnages contribuent à la déstabilisation du protagoniste.

Marcela, elle aussi, fait face à sa propre crise existentielle Famille submergée. Il y a un vent d'insatisfaction et de nihilisme personnel autour de lui. Immergé dans un tel sentiment, il rencontre un jour Nacho (Esteban Bigliardi), un ami de sa fille aînée, et en lui il trouve un miroir de confort. Les deux sont des âmes qui ont perdu la notion de vie comme ils le savaient jusque-là.

Inutile de dire que Morán est grand dans ce rôle de fragilité, d'étonnement et de détermination; Elle est le cœur et l'âme du film. Ces qualités se déshabillent abyssalement lors d'une rencontre intime avec leur fils, alors qu'ils passent en revue les cours de l'école. Moment inattendu et énigmatique. Cependant, il est soutenu par un casting formidable. Il se démarque principalement Marcelo Subiotto dans le rôle de Jorge, son mari, au centre de l'un des meilleurs moments du film: une scène résolue, là encore, de manière inattendue, par l'humour et la détente.

Famille submergée C'est une vague intime dans laquelle María Alché, également scénariste, révolutionne les jeux de la réalité et du spectral. C'est un conte effrayant inséré dans un récit minimaliste et esthétiquement réaliste; une oscillation entre le temps réel et le temps imaginé; entre ce qui est et ce que nous voulons que ce soit. Ainsi, lorsque des incursions spectrales ont lieu, il ne reste plus qu'à s'impliquer et à la merci d'un architecte qui, avec sa mise en scène, libère la sensibilité artistique et les flirt oscillatoires entre mémoire, douleur et évasion; Eh bien, comme Martel, il reste dans la gamme de l'ambiguïté et de la suggestion.

