Fan Art donne vie à la rumeur MCU Spider-Man et Daredevil Team-Up

Avec des rumeurs tourbillonnantes, Matt Murdock fera un retour au MCU dans les prochains Homme araignée film, plusieurs fans ont été inspirés pour montrer à quoi pourrait ressembler cette équipe. Le savant de la bande dessinée Kevin Smith a récemment popularisé la rumeur après que lui et Marc Bernardin en aient discuté sur leur podcast, Fatman Beyond. L’histoire découle de l’idée que Peter Parker de Tom Holland se trouve désespérément dans le besoin d’un avocat après que son identité secrète soit révélée et qu’il est présenté comme un meurtrier dans la scène médiane de Spider-Man: Far From Home.

Matt Murdock, mieux connu sous le nom de Daredevil, a été vu pour la dernière fois comme la star de sa propre série Netflix, jouée par Charlie Cox. Daredevil a été annulé après sa troisième saison mais a été largement considéré comme l’un des meilleurs spectacles sur Netflix. Le service de streaming a utilisé la popularité de Daredevil pour créer un coin du MCU basé à New York avec Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et The Punisher. Ils ont même traversé une mini-série intitulée The Defenders, mais même une équipe de super-héros n’a pas pu sauver les émissions de la monopolisation des entreprises. Les cinq ont été annulés car Disney a consolidé les offres de streaming de Marvel sur leur propre plate-forme, Disney +.

En relation: Pourquoi Daredevil a été annulé par Netflix

Les fans ont voulu que Daredevil réapparaisse dans le MCU, et l’endroit le plus logique pour le présenter serait dans un film Spider-Man. Si ces publications Instagram sont une indication, les fans sont très excités par cette possibilité. La première image, publiée par jackson_caspersz sur Instagram, envisage les deux héros se balançant côte à côte sur les toits. La publication Instagram de Bosslogic prend une vue au niveau de la rue et taquine la canne blanche de Murdock. Enfin, l’artiste Instagram ultraraw26 a publié son point de vue sur le duo héroïque venant en aide les uns aux autres, ajoutant la légende, “Nettoyons votre désordre, d’accord?” Découvrez les trois images ci-dessous:

Les émissions Marvel de Netflix ne sont jamais vraiment connectées au MCU. Tout comme les agents d’ABC de S.H.I.E.L.D., les émissions ont fait un effort minimal pour reconnaître les événements majeurs des films, mais les films n’ont jamais retourné la faveur. Par conséquent, les émissions de télévision Marvel ne correspondent jamais totalement au reste de la continuité du MCU. Cela a été frustrant pour les fans, en particulier avec des émissions comme Daredevil et Jessica Jones qui ont reçu des acclamations presque universelles. Charlie Cox, en particulier, était un artiste hors pair et un favori des fans. Par conséquent, il est facile de voir pourquoi l’idée de Matt Murdock de fournir à Peter Parker une assistance juridique (et costumée) si nécessaire est si excitante.

Ce ne sont rien de plus que des rumeurs pour le moment, même Kevin Smith faisant un point pour avertir les fans qu’il n’a aucune information privilégiée. Il est également important de noter que Matt Murdock n’est pas le seul avocat surpuissant du MCU. L’émission She-Hulk de Disney + n’est pas loin et fait partie d’une nouvelle vague d’émissions en streaming qui seront beaucoup plus étroitement liées aux films. Cela signifie peut-être que l’avocat de Peter Parker sera Jessica Walters plutôt que Matt Murdock. Malheureusement, les fans ne sauront pas avec certitude jusqu’à ce qu’il y ait un mouvement sur le troisième encore sans titre Homme araignée film.

Suivant: À quoi s’attendre du Spider-Man 3 du MCU

Sources: jackson_caspersz via Instagram, Bosslogic via Instagram, ultraraw26 via Instagram