Fan Art Fun du style Mandalorien Super Mario Bros

Bien que The Mandalorian et Super Mario Bros n’aient rien à voir, lorsque vous les fusionnez, il y a quelque chose de vraiment amusant.

Les fans de Star Wars ont vraiment apprécié Le Mandalorien, une série où un chasseur de primes prend le contrôle de Baby Yoda, un petit vert sensible à la Force. Dans le Mauricio Abril Fan Art que nous vous laissons après Super Mario Bros, nous pouvons voir comment le célèbre plombier porte le costume d’armure typique des Mandaloriens et Yoshi est dans la machine à œufs qui le transporte. De plus, nous pouvons voir plusieurs gars timides qui simuleraient les Jawas.

La scène serait une représentation de Super Mario Bros de l’épisode 2 de la saison 1 de The Mandalorian, où le protagoniste est contraint de négocier avec les Jawas pour restituer des parties de son navire. Pour parvenir à un accord, vous devez obtenir un œuf d’une bête velue ressemblant à un rhinocéros. Après une bataille épique et avec l’aide de Baby Yoda, ils peuvent terminer la mission. Et donc ils récupèrent le navire et peuvent quitter cette planète.

Ici, nous vous laissons le Fan Art amusant du style Super Mario Bros de Mandalorian:

La série prévoit déjà la deuxième saison.

Indépendamment de son apparence The Mandalorian a fusionné avec Super Marios Bros, la série Disney + continuera les aventures de ce couple particulier. Ils font également de grands transferts et nous pourrons voir le personnage d’Ahsoka Tano.

Malheureusement, au cours de ces mois, ils devraient tourner la deuxième saison, mais en raison de problèmes avec le coronavirus, ils ont complètement arrêté. Ce qui signifie qu’il n’arrivera pas à la fin de l’année comme prévu. Espérons au moins que tout redevienne normal dès que possible et que nous puissions profiter de ces histoires spatiales sur Star Wars.

Il faut se rappeler qu’en dehors d’El Mandaloriano, ils prévoient également la série de Cassian Andor et Kenobi, qui a le même problème en raison de la pause et arrivera vers 2021.

