Fan-Art imagine Rick et Morty dans Avengers: scènes de fin de partie

Un utilisateur talentueux des médias sociaux a créé le croisement ultime entre Rick et Morty avec The Avengers. Il y a peu de franchises qui passionnent les fans inconditionnels que l’univers cinématographique de Marvel et Rick & Morty de Adult Swim.

Le MCU a époustouflé les fans l’année dernière quand ils ont culminé vingt-deux films et dix ans de tournage dans l’épopée Avengers: Fin de partie, une conclusion de 3 heures sur Avengers: Infinity War de l’année précédente. Pendant ce temps, la série animée à succès d’Adult Swim, Rick & Morty, a impressionné une base de fans de plus en plus enragée avec trois saisons et demie stellaires de comédie de science-fiction irrévérencieuse et souvent source de réflexion.

Les fans des deux franchises ont imaginé à quoi pourrait ressembler un crossover, mais personne n’a imaginé cette rencontre potentielle aussi clairement et concrètement qu’un utilisateur d’Instagram se faisant appeler Zerologhy.

Dans une série d’images postées sur leur compte, l’artiste numérique a canalisé leur amour mutuel de Ricky & Morty et Marvel’s Avengers dans plusieurs scènes magnifiquement rendues et repensées de Avengers: Endgame avec le savant fou dysfonctionnel et son petit-fils exaspéré en permanence.

L’artiste commence son hommage avec la scène d’ouverture déchirante de Fin du jeu, qui trouve un Tony Stark échoué et désespéré scrutant l’immensité de l’espace depuis le cockpit du Benatar, en ajoutant le vaisseau spatial emblématique de Rick planant juste à l’extérieur du cockpit. Sur le siège du passager, les fans peuvent clairement voir un Morty inquiet regardant fixement Tony Stark de Robert Downey Jr, tandis qu’un Rick agacé est assis dans le siège du conducteur clairement prêt à continuer son voyage sans s’arrêter pour aider le milliardaire échoué, le génie philanthrope.

La deuxième image, un peu plus subtile que la première, fait basculer la vue vers l’intérieur du cockpit du Benatar où l’on retrouve un Morose Tony Stark assis les jambes croisées sur le sol prêt à enregistrer un message qu’il ne peut qu’espérer faire son chemin retour à son bien-aimé Pepper Potts. Cependant, l’artiste a remplacé le casque Iron Man cassé de Tony par la moitié supérieure de la tête de Rick qui pointe d’un portail vert brillant qu’il a ouvert dans le sol. La troisième image retransmet Rick et Morty autour de la table de conférence de l’Avenger tandis que Rocket Racoon informe les héros restants du sort du méchant Thanos. Une autre image ajoute l’équipe grand-père / petit-fils à la photo de groupe emblématique des Avengers debout pour accueillir un capitaine Marvel absent depuis longtemps dans leur discussion, Morty semble aussi surpris par son arrivée que le reste de l’équipe, tandis que Rick est typiquement nonchalant et craquant ouvrir une bière. La réinvention finale de l’artiste ajoute un déchiqueteur inhabituellement Rick, les mains en l’air célébrant une victoire, devant un Hulk tout aussi heureux qui est à quelques instants d’envoyer Ant-Man dans un voyage dans le temps dans sa propre jeunesse. La seule légende de l’artiste sur le post se lit comme suit: «Allons chercher ce fils de pute, Morty (partie 1)» taquinant que plus de ces réimaginations hilarantes pourraient être dans le pipeline.

Rick et Morty, qui a clôturé la première moitié de sa quatrième saison en décembre, reviendra avec des épisodes supplémentaires dans le courant de cette année, mais aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Bien que les fans aient récemment eu droit à une courte annonce Pringles mettant en vedette Morty et une salle de classe remplie de robots, suscitant l’espoir qu’une annonce officielle de la date de sortie se profile à l’horizon. C’est plus que ce que les fans de The Avengers ont promis, car Marvel Studios n’a fait aucune annonce quant à la date à laquelle attendre le prochain film Avengers. Ce qui ne veut pas dire que Marvel Cinematic Universe ralentit, avec une fonctionnalité très attendue de Black Widow prévue dans les salles le 1er mai et une adaptation sur grand écran d’Eternals prévue en novembre.

Source: Zerologhy sur Instagram