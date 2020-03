Fan Art spectaculaire d’Ana de Armas en tant que Poison Ivy

Aimeriez-vous voir Ana de Armas comme Poison Ivy? Grâce à un Fan Art, nous pouvons savoir à quoi cela ressemblerait au méchant de DC Comics.

On a beaucoup parlé de ce que le film pourrait faire. Les sirènes de Gotham Protagonisée par Harley Quinn, Poison Ivy et Catwoman, mais ils ne l’ont pas seulement confirmé et Margot Robbie Elle a toujours voulu. Maintenant, un artiste Internet a recréé le look de Ana de Armas comme le célèbre méchant de DC Comics.

La jeune actrice Ana de Armas il est au meilleur moment de sa carrière, car il excellait dans le film Dagues par l’épée (2019) et nous l’avons vu dans Blade Runner 2049 (2017), mais ce sera aussi l’une des grandes stars du nouvel opus de James Bond titré Pas le temps de mourir, qui sortira en novembre 2020. Sans oublier qu’il jouera le mythique Marilyn Monroe dans son prochain film intitulé Blond.

Ici, nous vous laissons le Fan Art d’Ana de Armas en tant que Poison Ivy de @Bosslogic:

Verrons-nous ce personnage à nouveau au cinéma?

N’oubliez pas que Uma Thurman il a joué Poison Ivy / Poison Ivy dans le film Batman et Robin à partir de 1997. Ce serait le bon moment pour nous montrer une nouvelle version et qui mieux que Ana de Armas pour l’interpréter.

Margot Robbie a déjà commenté qu’il voulait faire le film Sirènes Gotham, mais il a préféré d’abord créer Birds of Prey parce qu’il voulait montrer ces personnages de DC Comics un peu moins connu. Bien que s’ils ajoutent Catwoman, elle devrait être une actrice différente de Zoë Kravitz qui jouera le voleur félin dans The Batman.

Il est peut-être temps Eiza Gonzalez peut donner vie à ce méchant de DC Comics aux côtés de Harley Quinn de Margot Robbie et Poison Ivy Ana de Armas.

