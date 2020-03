Fan Art spectaculaire par Jason Momoa en tant que méchant de Spider-Man

Partager

L’acteur Jason Momoa incarne le héros de DC Comics Aquaman, mais s’il était un méchant de Spider-Man, il aurait également l’air incroyable.

SONY crée un véritable univers avec des personnages qui contrôlent Marvel, a également réservé une date d’octobre 2021 pour un nouveau film d’un Le méchant de Spider-Man. Toutes les rumeurs indiquent Kraven le chasseur. Vous avez donc besoin d’un acteur à la hauteur. Maintenant, nous pouvons voir un Fan Art de Jason Momoa Avec ce look et c’est vraiment cool.

L’image a été téléchargée sur les réseaux sociaux par l’artiste Bosslogic:

Jason Momoa Cela a été un choix populaire pour le personnage, bien qu’il joue un héros de DC Comics. Même la star de Spider-Man, Tom HollandIl a dit plus tôt qu’il voulait voir cet acteur dans le rôle. “Tu sais que? Kraven est mon méchant Spider-Man préféré pour un caméo. ” Dit Holland. «J’ai toujours voulu qu’Aquaman joue Kraven, mais maintenant il est avec DC Comics. Malgré tout, j’ai pensé que ce serait formidable. »

Aquaman 2 est en cours.

Le film de héros sous-marin est le plus réussi de DC Comics, puisqu’il dépassait 1 148 millions de dollars, un chiffre supérieur à celui des films de la Trilogie Dark Knight. Il est donc normal qu’il y ait une suite, bien que le réalisateur James Wan prend les choses facilement lors de la planification du film de Aquaman 2.

Avant de revoir Jason Momoa en tant que roi d’Atlantis en première Shazam! 2, Black Adam, Wonder Woman 1984, The Flash et The Batman

Il serait très intéressant de voir cet acteur comme Kraven le chasseur, mais pour ce méchant de Spider-man ce serait peut-être mieux Stefan Kapicic, qui a prêté sa voix à Colossus dans le film Deadpool.

J’espère donc qu’il y aura bientôt des confirmations officielles et que nous pourrons savoir quels personnages de bandes dessinées nous verrons au cinéma dans les années à venir.

Partager

Article précédent

Le Batman signe les jumeaux de Teen Wolf

David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.