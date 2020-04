Fans de Marvel, préparez-vous pour des bandes dessinées différées | .

merveille Les fans de bandes dessinées doivent se préparer à la déception, car un initié de l’industrie a révélé que le géant de l’édition arrêtait la production sur environ un tiers de toutes ses versions de mai et juin, avec effet immédiat. On ne sait pas pour l’instant quels titres Marvel seront affectés, mais l’éditeur “suspend” actuellement la sortie de ceux qui le sont, selon la source.

Ce n’est que le dernier coup récent à secouer l’industrie de la bande dessinée. Par crainte de répandre COVID-19, Diamond Comic Distributors, l’un des plus grands distributeurs de l’industrie, a annoncé qu’il arrêterait indéfiniment toutes les livraisons. Cela signifie que les magasins de bandes dessinées à travers le pays – dont beaucoup vendent encore en ligne, bien qu’ils soient fermés au public – ont peu ou pas de nouveaux produits entrants. Marvel, DC, Dark Horse, Image et bien d’autres éditeurs ont utilisé Diamond comme leurs distributeurs exclusifs, ce qui signifie beaucoup d’étagères vides. Avec ces dernières nouvelles, il semble que les fans ne pourront même pas accéder numériquement aux titres concernés.

Le porte-parole a déclaré que la décision avait été prise afin “d’aider à répartir la quantité de produits d’édition au cours des semaines et des mois à venir”, selon Newsarama. Les créateurs travaillant sur les titres concernés – qui eux-mêmes n’ont appris les nouvelles que récemment – seront indemnisés pour tout le travail accompli à ce jour, a déclaré le porte-parole, bien qu’ils aient refusé de répondre lorsque la production pourrait reprendre.

Mais chaque nuage a une doublure argentée. Marvel a également récemment annoncé qu’elle offrirait un accès gratuit à certains des scénarios les plus emblématiques de leurs bandes dessinées via ses services Marvel Unlimited. Accès numérique gratuit à des arcs, dont The Dark Phoenix Saga, Civil War, Avengers Vs. X-Men et plus seront disponibles jusqu’au 4 mai. De même, le service ComiXology d’Amazon a récemment étendu sa période d’essai gratuite de 30 jours à 60, permettant aux fans d’accéder gratuitement à des dizaines de milliers de titres pendant qu’ils s’auto-mettent en quarantaine.

Cette pandémie mondiale a fait des ravages dans les industries du monde entier, il n’est donc pas surprenant que des bandes dessinées soient incluses. Mais entre Diamond et maintenant, cela ressemble vraiment à un coup de poing pour les fans du monde entier. Alors profitez de ces services gratuits pendant que vous le pouvez, et envisagez peut-être même de vous inscrire si vous aimez ce que vous voyez, parce que le triste fait est que cela ne fera qu’empirer avant de s’améliorer, et bientôt nous allons à réclamer du contenu frais – attendez-vous à des versions échelonnées de merveille.

