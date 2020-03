Fantastic Animals 3 sera plus similaire au premier film

L’acteur Dan Fogler promet que Fantastic Beasts 3 ressemblera plus à l’original de 2016 qu’aux Crimes de Grindelwald 2018.

Lors d’une récente interview, l’acteur Dan Fogler, qui a joué Jacob Kowalski dans la saga, il a commenté que l’écrivain J.K. Rowling et le réalisateur David Yates ont fait en sorte que le prochain film Animaux fantastiques 3 être plus en phase avec le premier que sa sombre et compliquée suite.

“Je peux dire que j’ai lu le script de Fantastic Beasts 3 et le développement du personnage est vraiment charmant et il est très similaire à la sensation du premier film, ce que je trouve génial.” Il a également ajouté que le plan est que le prochain film continuera à construire la guerre entre les forces de Grindelwald et le reste du monde sorcier (composé de héros comme Albus Dumbledore et Newt Scamander).

“Vous entrez dans cette guerre massive dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Vous pouvez donc imaginer des scènes de bataille épiques qui se profilent. » Il a conclu.

Le plus gros problème avec The Crimes of Grindelwald était peut-être la façon dont il avait perdu le focus, laissant de côté Newt et les adorables créatures magiques qui vivaient dans la valise.

Il y a beaucoup d’espoir de découvrir l’histoire qu’elle montrera Animaux fantastiques 3Malheureusement, la pandémie mondiale causée par le coronavirus (COVID-19) a paralysé de nombreuses fusillades et, bien sûr, le spin-off de Harry Potter a été affecté. D’autant plus qu’ils allaient commencer le tournage à ces dates. Il est donc possible qu’il n’arrive pas en 2021 comme prévu. Nous devrons probablement attendre 2022.

L’important est qu’ils aient préparé une histoire au niveau de la franchise et que ce ne soit pas aussi controversé que Les crimes de Grindelwald, où les fans les plus fidèles de Harry Potter discuté de nombreuses décisions prises par le créateur J.K. Rowling.

Le film Fantastic Beasts 3 ramènera Johnny Depp, Eddie Redmayne, Ezra Miller, Dan Fogler et Jude Law.

Partager



David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.