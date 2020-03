Fantastic Four ajoute un nouveau membre à l’équipe

Allons-nous appeler les Fantastic Four à partir de maintenant? Depuis la fameuse équipe a un nouveau membre.

L’héroïne de la planète Spyre, et l’âme sœur de la torche humaine, semble rejoindre les rangs des Quatre Fantastiques de Marvel.

Kaila, le super-héros extraterrestre de la planète lointaine de Spyre, et l’âme soeur de Johnny Storm par décret spirituel, vivra ses premières aventures avec The Fantastic Four dans la bande dessinée “Welcome Party”, de l’écrivain Dan Slott et de l’artiste Paco Medina. Lorsque le méchant Mole terrorise les champs de pétrole de la réserve de Keewazi, c’est à ce moment-là que nous verrons si ce nouveau membre de l’équipe peut survivre à son premier jour.

“Welcome Party” suit l’arc en six parties “Point of Origin” et complète l’introduction volatile de Kaila, l’héroïne destinée à être attachée au super-héros Johnny Storm.

Lorsque les Fantastic Four se sont rendus sur la planète lointaine de Spyre, ils ont rencontré le surveillant isolationniste et sa force d’attaque qui étaient des êtres améliorés appelés les Peerless. Les malentendus et les mésaventures à Spyre entraînent l’équipe dans un conflit dangereux avec eux. À ce moment-là, Kaila doit choisir entre son âme sœur prédestinée, la torche humaine, et les alliés inébranlables de son monde natal déterminés à expulser les Terriens. Et il semble que ce soit assez clair.

Les compétences de vol remarquables, la communication aviaire et les explosions sonores sont le résultat du même rayonnement qui a transformé le Fantastic Four il y a quatre ans. Il décide donc de les rejoindre lors de son retour sur Terre.

Dans le dernier épisode des Quatre fantastiques de Dan Slott, Kaila, la nouvelle résidente extraterrestre de la Terre, rend ses intentions très claires. Depuis Wyatt Wingfoot, l’ami de longue date de Johnny Storm, est présenté sur sa première mission en tant que: “Choisi par le Grand Oeil pour être son seul vrai compagnon d’âme.”

Cependant, Kaila n’est pas le premier amant surpuissant de la torche humaine. Elle ne serait pas non plus la première à rejoindre la famille des Quatre Fantastiques. Les anciens amants de Johnny, Frankie Ray, la femme qui allait devenir Nova, Herald of Galactus et Crystal de la Royal Court of Inhumans, ont autant fait partie des Fantastic Four que les membres affiliés de Medusa, la sœur inhumaine de Crystal. Jennifer Walters, la sensationnelle She-Hulk et la guerrière voyageant dans le temps Thundra. Même lorsque les Quatre Fantastiques et Kaila arrivent au Baxter Building et rencontrent le neveu de Johnny, le jeune homme demande: “Est-elle maintenant dans l’équipe?”

