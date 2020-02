Fantastic Four essaie de capturer Gwen Stacy (Ghost Spider)

C’est très intéressant lorsque d’importants personnages de Marvel comme The Fantastic Four s’en prennent à d’autres comme Gwen Stacy (Ghost Spider).

Gwen Stacy est sur le point d’être un hors-la-loi, et la couverture de Araignée fantôme numéro 10 suggère que Les quatre Fantastiques Ce sont eux qui la poursuivent.

L’un des grands marvel comics qui sera bientôt en vente suggèrent que Les quatre Fantastiques ils chassent Araignée fantôme (Gwen Stacy). L’Univers est sur le point d’être ébranlé par l’événement “Hors la loi”, dans laquelle une mystérieuse tragédie conduit à l’adoption d’une loi qui interdit les super-héros adolescents. “Outlawed” se concentre principalement sur les membres de l’équipe de super-héros appelée Champions, en particulier leur chef Mme Marvel, mais cela affectera également tous les autres super-héros adolescents.

Un de ces super-héros est Araignée fantôme, anciennement connu sous le nom de Spider-gwen. Bien qu’elle soit à l’origine dans une autre dimension, son identité secrète a été révélée dans la réalité de sa maison et, par conséquent, elle ne peut pas vivre une vie normale. La Gwen Stacy of Earth-65 s’est inscrite à l’université Earth-616 et profite de son anonymat. Malheureusement, il semble que les événements “hors la loi” soient sur le point de rendre la vie de Gwen beaucoup plus compliquée.

Ce personnage est sur le point de devenir l’un des plus recherchés aux États-Unis.

Avec des membres d’une force de police connue sous le nom de BERCEAU envoyé derrière Araignée fantôme (Gwen Stacy), un tournant surprenant est créé par l’attitude de Les quatre Fantastiques. Puisqu’ils peuvent faire partie de cette police ou simplement vouloir les empêcher de la capturer en premier.

Synopsis de Marvel’s Spider Spider numéro 10:

Gwen Stacy a eu du mal en prison sur Terre-65 pour ses apparitions en tant que super-héroïne connue sous le nom de GHOST-SPIDER … Est-ce que EARTH-616 sera aussi dangereux? Et que fait exactement The Maker sur Terre-65? Et quel rôle joue GWENOM dans ses projets?

Jusqu’à présent, il semblait que BERCEAU il était composé d’humains ordinaires qui utilisaient des armes avancées; l’équivalent de Tueurs du Cap en cas de Guerre civile de 2006. Mais cette couverture suggère que certains super-héros adultes seront d’accord avec les objectifs de CRADLE. Croyant que les adolescents justiciables ne devraient pas fonctionner sans mentor et choisissant d’arrêter de jeunes héros en désaccord. Il semble qu’au moins deux membres des Quatre Fantastiques feront partie de cette équipe.

C’est une tournure fascinante, se tournant essentiellement vers “Hors la loi” dans la prochaine version de Civil War, avec le conflit générationnel en ligne. Les vieux héros contre les jeunes, Les quatre Fantastiques, et probablement au moins certains Avengers, contre les Champions. Il s’agit en fait d’un arc plutôt organique pour Sue Storm, compte tenu des événements de la mini-série. X-Men / Fantastic Four. Là, Sue Storm il a insisté sur le fait que son fils Franklin serait mieux avec ses parents qu’avec le X Men. Elle pense qu’il vaut mieux que les parents agissent comme mentors et décideurs pour lui, jusqu’à ce qu’il devienne officiellement adulte.

Partager



David Larrad

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.