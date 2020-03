Fast and Furious 10 tiendra la promesse de Vin Diesel à Paul Walker

Partager

Bien que le neuvième volet ne soit pas encore arrivé dans les salles, Vin Diesel a déjà annoncé que Fast and Furious 10 tiendra une promesse qu’il a faite à feu Paul Walker, son ami et compagnon dans la saga.

Ce n’est certainement pas un secret que vin Diesel y Paul Walker ils étaient comme des frères, sur et hors écran. Filmer ces films, c’était comme être chez eux pour eux, et Vin Diesel l’a dit lors d’une récente interview. Via Usa Today a confirmé que Walker “avait toujours aimé le fait que davantage de films aient été réalisés et que nous pensions aux prochains avant même leur annonce”. Il a donc dit que Rapide et furieux 10 Il tiendra une promesse qu’il a faite à son ami.

Parler de la saga et en particulier de Rapide et furieux 10, vin Diesel Il a raconté ce qui suit: «Je lui ai dit que nous allions faire dix films et il a dit ‘quoi? C’est impossible”. Mais cette nuit-là, nous avons parlé et Je lui ai promis de l’emmener à ce pointCela ne signifie peut-être rien pour quelqu’un d’autre, mais pour moi, c’est la promesse que j’ai faite à mon frère, et je voudrais l’honorer. » Nous nous souvenons que cette promesse ne semble pas farfelue, car l’étude a déjà fixé un dixième versement, il semble donc que vous puissiez atteindre votre objectif.

Il y a beaucoup à attendre

Malgré les jolies paroles de vin Diesel, nous devons encore voir d’abord la neuvième aventure de la saga avant de passer à Rapide et furieux 10. Ce neuvième film n’arrivera qu’en mai de l’année prochaine puisque Universal a décidé de le retarder à cause du coronavirus, malgré le fait que l’acteur avait précédemment déclaré que cela ne se produirait pas. Cependant, nous avons déjà eu une première bande-annonce et plusieurs affiches promotionnelles montrant ce que nous pouvons attendre de Rapide et furieux 9.

