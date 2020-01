Fast & Furious 9: la rumeur de Justin Bieber expliquée et démystifiée

N’ayez crainte, Justin Bieber ne rejoindra pas le casting de Rapide et furieux 9 bientôt – voici la rumeur ridicule expliquée et démystifiée. La franchise Fast & Furious a débuté en 2001 avec The Fast And The Furious et pour les sept premiers films, l’accent a été mis en grande partie sur les personnages de Paul Walker et Vin Diesel Brian O’Conner et Dominic Toretto. Le tournage du septième épisode de la franchise, Furious 7, a cependant été interrompu par la mort prématurée de Paul Walker dans un accident de voiture.

Au moment de sa mort en novembre 2013, Walker n’avait filmé qu’une petite partie de ses scènes mais plutôt que de supprimer le film ou de laisser tomber le personnage de Brian O’Conner de la suite, le réalisateur James Wan s’est tourné vers VFX pour résoudre le problème. Après avoir embauché la société d’effets visuels de Peter Jackson, Weta Digital, Wan a pu garder Walker dans Furious 7 avec l’aide de ses frères Caleb et Cody en tant que remplaçants et quelques ruses numériques de haute technologie.

Avant que les fans de Fast & Furious apprennent que CGI était intervenu pour sauver la situation, une rumeur a fait surface en décembre 2013 selon laquelle Justin Bieber prendrait le rôle de Brian O’Conner. La rumeur a apparemment été stimulée par une bande-annonce de parodie créée par le site de divertissement Hollywood Life plus tôt en 2013 avant la mort de Paul Walker. Hollywood Life a fait la bande-annonce – qui était un mélange de scènes de films Fast & Furious et de clips de Justin Bieber – en réponse à la co-star de Fast & Furious Ludacris déclarant en plaisantant lors d’une interview sur le tapis rouge qu’il essaierait d’obtenir son copain Bieber fait partie de Furious 7.

Malgré ses origines dans une bande-annonce, la rumeur a gagné des jambes et a rendu furieux le fandom Fast & Furious. La rumeur a encore une fois remonté la tête avant que le huitième film The Fate Of The Furious ne soit mis en production après un faux rapport du site Web de satire National Report affirmant que Justin Bieber prendrait le relais de Brian malgré le fait que le personnage se soit retiré dans Furious 7. Puisqu’il est pratiquement la tradition selon laquelle la rumeur refait surface chaque fois qu’une nouvelle suite de Fast & Furious est sur les cartes, la même chose s’est produite lorsque Fast & Furious 9 se préparait à la production.

En réalité, Justin Bieber n’a jamais été attaché à la franchise Fast & Furious et il n’apparaîtra pas dans Rapide et furieux 9 Soit. Au contraire, la rumeur est venue à cause d’un commentaire désinvolte de Ludacris, d’une bande-annonce et d’un soi-disant reportage d’un site Web de satire avec lequel d’autres médias ont couru. Pour l’instant – heureusement – la carrière cinématographique de Bieber s’est limitée aux camées dans des films comme Men In Black 3 et Zoolander 2, bien que Beliebers puisse l’attraper en train d’exprimer le dieu de l’amour dans la prochaine animation Cupidon.

