Fast & Furious 9 repoussé à avril 2021

Universal Pictures a annoncé dans un post sur Facebook que F9: The Fast Saga, alias Fast & Furious 9, a été repoussé à avril 2021. Ce n’est pas le premier film à être retardé en raison du Coronavirus, car No Time to Die a été déplacé d’avril à novembre, et A Quiet Place Part II a été retiré du calendrier de sortie indéfiniment.

Le message se lit comme suit: «À notre famille de fans de Fast partout,

Nous ressentons tout l’amour et l’anticipation que vous avez pour le prochain chapitre de notre saga.

C’est pourquoi il est particulièrement difficile de vous informer que nous devons déplacer la date de sortie du film. Il est devenu clair que tous nos fans du monde entier ne pourront pas voir le film en mai.

Nous déplaçons la date de sortie mondiale à avril 2021, l’Amérique du Nord ouvrant le 2 avril. Bien que nous sachions qu’il est décevant de devoir attendre un peu plus longtemps, cette décision est prise avec la sécurité de chacun comme notre principale considération.

Le déménagement permettra à notre famille mondiale de vivre ensemble notre nouveau chapitre. Nous vous verrons au printemps prochain.

Beaucoup d’amour,

Votre famille rapide “