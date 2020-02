Fast & Furious: Hobbs & Shaw: Analyse du Steelbook Blu-Ray

Dans Cinemascomics, nous analysons le Blu-Ray dans une boîte en métal Fast & Furious: Hobbs & Shaw, le spin-off de la saga adrénalitique.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale dans Blu-Ray Steelbook of Rapide et furieux: Hobbs et Shaw, qui comprend un DVD d’extras, pour profiter de ce spin-off de la saga de l’action et des voitures, qui met en vedette cette fois Dwayne Johnson et Jason Statham.

Le film Fast & Furious: Hobbs & Shaw est maintenant en vente dans les magasins sur DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray et en Steelbook en édition limitée. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 9 films qui complètent la franchise à ce jour, et aussi au format numérique. Le film Universal Studios est distribué en Espagne au format physique par Sony Pictures Home Entertainment. L’édition Steelbook, qui ravira les collectionneurs, est disponible dans tous les points de vente jusqu’à épuisement des stocks.

Depuis Fast & Furious 7 (Universal Pictures, 2015) a croisé les routes de l’imposant agent Hobbs (Dwayne Johnson, The Skyscraper), un membre fidèle des services de sécurité du Corps diplomatique américain, et du mercenaire solitaire Shaw (Jason Statham , Megalodon), ancien membre d’un corps d’élite de l’armée britannique; les insultes, coups et taquineries ne se sont pas arrêtés entre eux pour voir lequel des deux tombe avant ou n’est pas rapide avec une réplique. La chimie entre les deux acteurs a exigé une spin-off et avoir Idris Elba comme méchant est l’excuse parfaite pour former une équipe.

Ainsi, lorsqu’un anarchiste cyber-génétiquement amélioré, nommé Brixton (Idris Elba, Thor: Ragnarok) prend le contrôle d’une arme biologique dangereuse, le monde fait face à l’une de ses plus grandes menaces. De plus, Shaw apprendra que, en outre, Brixton a vaincu sa sœur, un agent secret brillant et intrépide du MI6 (Vanessa Kirby, The Crown); Donc, lui et Hobbs n’auront d’autre choix que de laisser leur inimitié mortelle de côté pour sauver le monde et vaincre le seul homme capable de les mettre fin.

Réalisé par David Leitch (Deadpool 2) à partir d’une histoire de Chris Morgan (scénariste habituel de la saga), avec un scénario de Morgan lui-même et Drew Pearce (Mission Impossible: Secret Nation, Iron Man 3), le goût de une action plus intrépide et l’hommage aux classiques du genre raviront les fans, sans oublier le défilé de voitures incroyables typiques de la saga. Fast & Furious: Hobbs & Shaw est produit par Dwayne Johnson, Jason Statham, Chris Morgan, Hiram Garcia et a les producteurs exécutifs Dany Garcia, Kelly McCormick, Ethan Smith, Ainsley Davies et Steven Chasman.

La bande est montrée dans sa version sur Blu-Ray Steelbook débordant d’extras et de contenu ajouté sous forme de DVD avec plus d’extras, que nous avons analysé pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse du Steelbook Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et souhaitez savoir quels extras il contient.

Données techniques:

DVD:

Audio en anglais, espagnol et italien Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, italien et portugais.

Film en définition standard, écran large (2,39: 1).

BLU-RAY:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, français, hindi, italien Dolby Digital Plus 7.1.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, arabe, danois, néerlandais, finnois, français, grec, hindi, islandais, italien, norvégien, portugais et suédois.

Film haute définition sur grand écran (2,39: 1).

4K UHD:

Audio anglais Dolby Atmos; Espagnol, portugais brésilien, espagnol latino-américain Dolby Digital Plus 7.1; Russe Dolby Digital 5.1.

Sous-titres en anglais pour les sourds, espagnol, espagnol latino-américain, portugais brésilien, portugais et russe.

Film ultra haute définition sur grand écran (2,39: 1).

Extras Steelbook DVD:

Audio anglais Dolby Digital 2.0.

Sous-titres en espagnol, anglais, arabe, bulgare, tchèque, néerlandais, français, allemand, grec, hongrois, italien, polonais, portugais, roumain, russe et turc.

Le film a une durée approximative de 136 minutes et est considéré comme non recommandé pour les enfants de moins de 12 ans.

Bande-annonce:

Fast & Furious: bande-annonce de Spy Racers (1 minute).

Remorque du parc d’attraction universel (1 minute).

Départ alternatif (10 minutes).

Scènes inédites / étendues / alternatives (35 minutes).

Johnson & Statham: Hobbs & Shaw (4 minutes):

Sur le tournage de Fast & Furious 8 a commencé à créer une alchimie unique entre Jason Statham et Dwayne Johnson, avoue ce dernier. Ainsi, le co-scénariste et producteur exécutif Chris Morgan indique qu’ils ont décidé de leur donner leur propre spectacle séparément des autres. auquel David Leitch ajoute qu’il a eu l’occasion de les attraper et de connaître leur histoire, en construisant un nouveau monde autour de cette chimie, ce qui était très intéressant.

Progression d’une scène de combat avec le réalisateur David Leitch (5 minutes):

On voit une comparaison entre l’aperçu animé et la chorégraphie de combat répétée par les spécialistes, expliquant pas à pas le réalisateur de la façon dont il a finalement tourné le casting. Ils parlent également des outils et des armes qu’ils utilisent pour les scènes de mêlée de chaque personnage.

Action réelle (4 minutes):

Dwayne Johnson dit que le film a essayé d’équilibrer le personnage avec l’histoire, mais affirme que l’action est au cœur du film, car elle déplace les personnages et parvient ainsi à faire avancer l’histoire. Pour le réalisateur, une scène de combat bien construite parle à la fois d’un personnage et d’un dialogue bien conçu.

D’autre part, le directeur de la deuxième unité et coordinateur des spécialistes et des scènes à risque, Chris O’Hara, indique que le film est basé principalement sur les scènes d’action et de combat, ils ont donc engagé le coordinateur de combat pour le tournage Greg Rementer, formant une grande équipe de spécialistes pour la bande.

Le mauvais (2 minutes):

Dans ce film, ils ont la possibilité de créer le méchant le plus méchant de toute la franchise Fast & Furious, dit The Rock. Un très mauvais mal, selon Idris Elba, capable de battre Hobbs et Shaw en même temps. De plus, l’acteur aime incarner un personnage différent du reste de sa filmographie.

La sœur (4 minutes):

L’actrice Vanessa Kirby définit son personnage comme une tipa dure et tourmentée, un loup solitaire et isolé. Elle est une opératrice exceptionnelle du MI6, et l’interprète a adoré l’idée que les femmes étaient aussi capables que les hommes et tout simplement comme combattantes. Donc, nous voyons comment s’est passé son entraînement et sa préparation physique, car il n’avait jamais fait auparavant une bande d’action de ces caractéristiques.

L’arbre généalogique Hobbs (3 minutes):

Dans cette vidéo, nous rencontrons la famille de Hobbs, à commencer par sa fille Samantha, interprétée par Eliana Su’a. Mais dans cet épisode, nous découvrons également qu’il a plus de famille, [SPOILER] parce qu’il a un frère nommé Jonah, à qui Cliff Curtis donne vie; un autre frère nommé Mateo, joué par Joe “Roman Reigns” Anoai; un autre frère nommé Kal, incarné par John Tui; et un autre frère nommé Timo, qui a les traits de Joshua Manga. Et nous connaissons également sa mère, qui voulait jouer sa propre mère de The Rock, mais finalement Lori Pelenise Tuisano l’a fait, et je sais que son nom est Sefina [SPOILER].

La matriarche (2 minutes):

C’était génial pour Helen Mirren de jouer à nouveau Quennie, la mère des frères Shaw, et dans ce spin-off, nous avons découvert qu’ils avaient aussi une sœur, nommée Hattie. La mère est l’ancre de la famille et contrôle tout, où qu’elle soit.

Nouveaux amis (2 minutes):

Nous voyons les camées de [SPOILER] Ryan Reynolds et Kevin Hart [SPOILER].

Action dans l’ascenseur (2 minutes):

Dwayne Johnson affirme qu’ils voulaient avoir des séquences d’action brutales, pour élever le niveau de la saga, même si elles s’éloignaient de la réalité. Et l’une des plus spectaculaires est la descente à travers la façade de la CIA.

Histoires de spécialistes (4 minutes):

Le réalisateur décompose quelques scènes d’action, afin que nous ayons une idée du nombre de personnes nécessaires pour que cela soit possible. De cette façon, nous voyons des images derrière les caméras, un aperçu numérique et animé, des story-boards et de la photographie, du son, des effets spéciaux et des travaux spécialisés.

Tout est en famille: Conversation entre Roman et Dwayne (5 minutes):

Ils parlent de leurs amis dans la vraie vie et de la façon dont ils ont partagé la scène et la sonnerie dans la lutte professionnelle. Et Roman aime The Rock pour faire connaître le monde à la culture samoane.

Blind Fury (2 minutes):

Dwayne Johnson dit qu’ils ont passé un bon moment à enregistrer la bataille finale, expliquant qu’il y a un hommage caché à son grand-père, qui était un lutteur professionnel bien connu et qui a mis Samoa sur la carte.

Dwayne et Hobbs: L’amour à la première bouchée (2 minutes):

Dwayne présente son bouledogue, son animal de compagnie dans la vraie vie, qui l’a appelé Hobbs, comme son personnage dans le film, et qui apparaît sur la bande, jouant la mascotte de Hobbs.

Commentaires de fond (136 minutes):

Commentaires lors de la reproduction du film par le réalisateur David Leitch.

Extras DVD:

Styles de combat (5 minutes):

Le cinéaste explique qu’il a travaillé pendant des années dans des chorégraphies de combat et dans des scènes dangereuses, donc les séquences d’action sont très importantes pour lui, où l’une de ses forces en tant que réalisateur est d’avoir eu cette expérience devant la caméra en tant que double et travail Dans les films d’action. Pour ce film, il s’est entouré de grands professionnels, comme Greg Rementer, qui est le directeur de la deuxième unité, et qui nous apprend comment ils ont préparé les séquences de combat.

À la tête de l’équipe: le réalisateur David Leitch (4 minutes):

Le cinéaste affirme que dans une franchise aussi emblématique et aimée que Fast & Furious, il doit être respectueux de son univers. Pour Dwayne Johnson, Leitch était le réalisateur parfait pour le film, car personne ne gère l’action comme lui. Ainsi, nous voyons comment il dirigeait les acteurs et comment il leur montrait les mouvements de combat qu’il ferait dans cette situation, quand il n’est pas convaincu de la chorégraphie d’une séquence particulière.

Pour Vanessa Kirby, ce qu’elle aime dans la vision du réalisateur sur les personnages, c’est la relation familiale et le fait que son personnage était aussi combattant que les deux protagonistes.

Chris Morgan: Le narrateur (3 minutes):

Vidéo dédiée au producteur et co-scénariste Chris Morgan, qui fait partie de l’univers Fast & Furious depuis des années. L’écrivain explique qu’avant d’être scénariste, il a travaillé pendant 10 ans dans un magasin de vidéos, il a donc une idée de ce que les téléspectateurs veulent voir; et cela l’a aidé lors de l’écriture des quatre derniers films de la saga Fast & Furious.

Prenez Fast & Furious dans le Pacifique Sud (6 minutes):

Pour Dwayne Johnson, cette livraison est très spéciale, car [SPOILER] Le troisième acte a lieu à Samoa, une petite île au milieu du Pacifique Sud, et est très fier d’appartenir à cette culture. Ainsi, la cassette a été tournée à Kauai et montre comment ils ont enregistré les scènes de combat et comment la culture samoane peut être vue dans ces séquences, y compris un hommage à son grand-père, le grand chef de combat professionnel samoan Peter Maivia [SPOILER].

Tout sur les voitures (4 minutes):

Nous voyons une revue des véhicules utilisés pendant le tournage pour l’enregistrement du film, car la culture de l’automobile est la grande référence de la saga avec le concept de famille. De cette façon, nous voyons comment ils ont utilisé une McLaren, de nombreuses motos, un Rock Crawler, un Man Truck, un Ratrod et un Peterbilt.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Fast & Furious: Hobbs & Shaw, désormais disponible à la maison sur DVD, Blu-ray, 4K UHD + Blu-ray et Steelbook en édition limitée. Ainsi qu’un pack, déjà en vente, avec les 9 films qui complètent la franchise à ce jour, et également au format numérique; et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

Article précédentDC Comics vient de faire de Batman un monstre sociopathe

Next articleKraven le chasseur pourrait être dans l’univers cinématographique Marvel

“Eduardo Quintana: Avocat qui a trop tard découvert qu’il avait fait une erreur dans sa carrière, il se consacre à dévorer toutes sortes de cinéma, du culte au moche qu’il parvient à faire demi-tour (comme le récent” Sharknado “). Il ne conçoit pas un jour sans avoir vu au moins un film ou un chapitre d’une série télévisée, à côté d’un narguilé. Il aime les jeux vidéo et les bandes dessinées, et tout livre qui tombe entre ses mains sera désespérément lu. Fan de superproductions, “Game of Thrones”, “Friends”, “The Big Bang Theory”, “The Simpsons”, etc.