Fathom Events annule les événements dus à l’épidémie de COVID-19

Fathom Events a annoncé qu’elle avait annulé et reporté plusieurs projections de films en raison de la pandémie de COVID-19 en cours qui a affecté le monde. Il leur serait de toute façon difficile d’organiser les événements après que plusieurs chaînes de théâtre ont fermé leurs portes pour empêcher la propagation de la maladie. L’annonce se lit comme suit:

La santé et la sécurité de nos participants sont de la plus haute importance pour nous, et, comme les cinémas ferment à travers le pays, nous sommes en train d’annuler ou de reporter bon nombre de nos événements prévus à partir du 18 mars 2020.

Des informations à jour sont disponibles sur notre site Web, www.FathomEvents.com.

Pendant cette période sans précédent, Fathom Events maintient activement le contact avec les partenaires et surveille les conseils des organisations de santé pour déterminer quand de futurs événements pourraient avoir lieu. Nous veillerons à ce qu’ils soient sûrs et suivrons les recommandations établies par tous les experts, y compris les exposants et les partenaires de contenu, l’Association nationale des propriétaires de théâtre, le CDC, l’OMS et d’autres organisations pertinentes. Nous sommes impatients de continuer à offrir au public de tout le pays les meilleures expériences cinématographiques lorsque cela est sécuritaire.

Si vous aviez des billets pour un événement qui a été annulé, veuillez contacter le fournisseur de billets auprès duquel vous avez acheté des billets pour obtenir de l’aide sur votre remboursement. Vous trouverez ici les coordonnées de tous nos partenaires de billetterie.

Voici une liste des événements annulés et reportés:

ANNULÉ

Ballet du Bolchoï: bijoux

Steven Universe: L’événement Sing-A-Long du film

The Met: Live en HD – Tosca

The Met: Live en HD – Maria Stuarda

REPORTÉ

Apollo 13 25e anniversaire

Ballet du Bolchoï: Roméo et Juliette

Braveheart 25th Anniversary

À la poursuite du whisky

Enfants de la mer

Climate Hustle 2

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

Dino Dana le film

Fate / stay night [Heaven’s Feel] I. fleur de présage & II. papillon perdu Double Feature

Fate / stay night [Heaven’s Feel] III. chanson de printemps

Gladiateur 20e anniversaire

Je suis patrick

Modèles de preuves: le miracle de la mer Rouge II

PROMARE (Complet)

Robert le Bruce

Sight & Sound Theatres® présente: JESUS

TCM Big Screen Classics: une ligue à part

Le spectacle de Carol Burnett: rire toute la nuit

Le spectacle de variétés Rachel et Dave Hollis