Featurette exclusive de Queen & Slim, maintenant disponible sur demande – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu un clip exclusif du drame romantique “Queen & Slim” qui est maintenant disponible sur demande (2/18) et sur 4K, Blu-ray et DVD sur 3/3. Sorti par Universal Pictures, le film a été réalisé par Melina Matsoukas extrait d’un script écrit par le lauréat d’un Emmy Award Lena Waithe et avec le nominé aux Oscars Daniel Kaluuya (Get Out) et présentation Jodie Turner-Smith.

Lors d’un premier rendez-vous inoubliable dans l’Ohio, un homme noir (Daniel Kaluuya de Get Out) et une femme noire (Jodie Turner-Smith, dans son premier rôle de long métrage), sont arrêtés pour une infraction mineure à la circulation. La situation dégénère, avec des résultats soudains et tragiques, lorsque l’homme tue le policier en état de légitime défense. Terrifiés et craignant pour leur vie, l’homme, un employé du commerce de détail, et la femme, un avocat de la défense pénale, sont contraints de fuir. Mais l’incident est capturé sur vidéo et devient viral, et le couple devient involontairement un symbole de traumatisme, de terreur, de chagrin et de douleur pour les gens à travers le pays.

Alors qu’ils conduisent, ces deux fugitifs improbables se découvriront et se découvriront dans les circonstances les plus désespérées et les plus désespérées, et forgeront un amour profond et puissant qui révélera leur humanité commune et façonnera le reste de leur vie.

Rejoignant un héritage de films tels que Bonnie and Clyde et Thelma & Louise, Queen & Slim est une histoire d’amour puissante et consciente qui confronte le bilan humain stupéfiant du racisme et le prix bouleversant de la violence.

La

Featurette exclusive

La