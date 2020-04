Fede Alvarez fera un film d’horreur sur une pandémie de zombies

Le réalisateur Fede Alvarez, qui est un expert en horreur, réalisera le film 16 États, qui racontera une histoire sur une pandémie de zombies.

Fede Alvarez Il se spécialise dans les films d’horreur, comme il s’est fait connaître avec un court métrage intitulé Attaque de panique où les extraterrestres ont envahi la Terre, puis ont fait le saut à Hollywood pour le remake de Possession infernale (2013) et le film Ne respire pas (2016). Il a également fait la version américaine de Millennium: Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort (218). Mais maintenant, il a signé avec Lionsgate pour diriger 16 États, une histoire effrayante sur une pandémie de zombies.

Nous savions que ce n’était qu’une question de temps avant que les studios de cinéma ne commencent à développer des projets liés à la pandémie mondiale actuelle causée par le coronavirus, et maintenant il a été annoncé que Lionsgate en ferait un qui a été décrit comme un “thriller pandémique zombie”.

Le script a été écrit par John Requa et Glenn Ficarra (Jungle Cruise, This Is Us).

L’intrigue, qui aurait une certaine ressemblance avec le film Will Smith Je suis une légende (2007). Il se concentre sur une mère qui tente de rejoindre sa famille au centre d’une pandémie qui transforme les gens en zombies. Cela nous l’avons déjà vu dans différentes histoires, donc cela ne semble pas très original, mais avec Fede Álvarez à la barre, cela ajoutera sûrement beaucoup de terreur, de tension et un peu de sang. J’espère qu’ils confirmeront bientôt le casting, pour savoir qui jouera dans cette histoire.

Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment produiront aux côtés de Requa, Ficarra et Charlie Gogolak à travers leurs films Zaftig. Fede Álvarez, Shintaro Shimosawa et Rodolfo Sayagues de Bad Hombre seront également producteurs.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.