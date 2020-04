Fede Álvarez reprendra les «16 États» par John Requa & Glenn Ficarra

Fede Álvarez a un nouveau projet en main.

La personne en charge du remake de «Hellish Possession», «Don’t Breathe» et «Millennium: Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort» prendra la relève de Lionsgate de la direction de «16 États», thriller d’horreur et de suspense écrit par John Requa & Glenn Ficarra (‘Philip Morris I love you!’, ‘Jungle Cruise’, ‘This Is Us’).

Requa, Ficarra et leur partenaire Charlie Gogolak produiront le film à travers leurs films Zaftig, tandis qu’Álvarez fera de même avec leurs partenaires dans Bad Hombre Films, Shintaro Shimosawa et Rodolfo Sayagues, avec Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo Entertainment en tant que co -producteurs.

Les détails concrets de son complot sont inconnus pour le moment, bien que selon Deadline, cela pourrait tourner autour d’un road trip lors d’une pandémie de zombies, peut-être celui d’une mère à la recherche de sa famille.

Ce que nous ne savons pas non plus, c’est si ce sera le projet le plus immédiat en tant que réalisateur d’Álvarez, qui a annoncé en novembre dernier qu’il réaliserait un film d’horreur à Washington décrit comme une sorte de “ The Shining ” à la Maison Blanche.

À son tour, Álvarez travaille également sur au moins deux autres projets en tant que producteur: un nouveau remake de ‘The Texas Chainsaw Massacre’ réalisé par les frères Ryan et Andy Tohill (‘The Dig’), ainsi que dans la suite de leur ‘No respirer ‘sera réalisé par Rodo Sayagues, co-scénariste du premier film.

