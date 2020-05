Fede Alvarez voulait que Ash ait un caméo de remake de Big Dead Evil Dead, dit Ash pourrait être lié à Mia

Fede Alvarez a déclaré lors d’une interview qu’il avait essayé de faire passer Ash Williams de Bruce Campbell dans son remake Evil Dead. Alvarez s’est entretenu avec Boo Crew Podcast de Bloody Disgusting et a révélé qu’il voulait que Ash soit la personne qui ramasse Mia de Jane Levy dans l’épilogue du film (comme on le voit dans la coupe étendue).

L’histoire vraie était… Je voulais que Bruce Campbell soit ce gars-là, je voulais que Ash soit le gars qui la ramassait », a confirmé Alvarez. «Je l’ai filmé d’une manière qui était très simple pour moi pour obtenir Bruce et lui faire faire le caméo à la fin. Mais ensuite, Bruce avait dit – et il avait tout à fait raison – “J’ai juste l’impression que ce sera comme si j’étais le laitier et que je me présentais … et je pense que ce n’est pas spécial.” [Bruce] avait raison, il était très difficile de donner une vraie raison pour laquelle Ash apparaîtra, et une coïncidence que Ash passerait et trouverait une Mia mourante. Alors, il a décidé de ne pas le faire. J’en ai fait une maquette. Il y a donc une version de cette fin, avec le visage de Bruce collé à [the truck driver’s face]. “

Campbell apparaît à la fin du film, apparaissant après le générique et donnant son slogan «Groovy». Alvarez se souvient d’avoir filmé le segment en disant: «Un jour, je me présente avec un très petit appareil photo et je me disais:« Viens avec moi, Bruce. »J’ai pris la lampe de mon bureau, je l’ai mise derrière lui et une autre devant lui, et il se dit: “Qu’est-ce que nous faisons?” Je me disais: “Nous faisons votre camée dans le film!” Et il se dit: “Vous plaisantez?!” ouais, tu vas être dans le film et tu vas rester là, et tu vas juste me regarder pendant une seconde et juste dire groovy. “C’était un coup à très petit budget.”

Alvarez a également déclaré qu’il avait élaboré une histoire pour une suite potentielle qui verrait Ash et Mia faire équipe, notant: «Nous avons commencé à écrire une suite [right away] – penser à ce que sera la suite. Nous avons tous convenu que cela allait se produire. Rodo [Sayagues] et j’ai commencé à y penser. Nous avions l’histoire complète et puis, en fait, c’était étrange… l’intention était de faire ça, de faire équipe [Ash and Mia] vers le haut. C’était toujours l’objectif, mais je pense que Sam avait des objectifs différents. Sam voulait que Bruce revienne pour l’émission de télévision qui est sortie quelques années après. C’était complexe de faire le film à l’époque et quelle que soit la mythologie que nous allions créer avec eux, et cela aurait été compliqué pour la série parce que Sam avait ses propres idées sur ce qui allait arriver à Ash, et il voulait raconter cette histoire . Voilà pourquoi… il [ended up] n’arrive pas.”

Enfin, Alvarez a déclaré qu’il pensait à l’idée d’avoir des liens entre Ash et Mia, notant: «Nous avions beaucoup d’intentions de le faire. Et elle pourrait toujours être liée. Si elle l’est, elle ne le sait pas. Nous avons eu un passé de personnage très complexe pour [Mia]. Et David. Ils étaient frères et sœurs mais ils avaient des parents différents – des pères différents. Alors oui, ils pourraient être liés. “