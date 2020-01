Feu vert à «Jack Reacher», nouvelle série d’Amazon Studios

Comme le confirme Deadline, Amazon Studios a donné son feu vert à une série dramatique basée sur le célèbre personnage de Lee Child, «Jack Reacher». Nick Santora (créateur de la série télévisée «Scorpion») sera le scénariste et le showruner de cette série dont la première saison est basée sur «The Killing Floor», le premier roman de la série de l’écrivain britannique.

Selon les déclarations de Nick Santora: “Lee Child a créé un personnage et un monde incroyables. Soyez l’objectif de chaque écrivain, producteur, acteur, exécutif et membre de l’équipe de capturer l’essence des livres de M. Child. Heureusement, Lee a été et continuer à être là pour nous aider dans la voie de cette série. Je suis le pouls de Reacher. “

Comme nous l’avons annoncé en juillet dernier, Child a révélé qu’il n’y aurait plus de films du personnage avec Cruise. La raison … de sa taille: “Il n’y aura plus de films avec Tom Cruise … Cruise, avec tout son talent, n’avait pas cette corpulence”, a expliqué l’auteur. En outre et dans des déclarations récentes, Child a commenté: “Jusqu’à présent, c’était génial, mais vraiment, le plaisir commence ici. Je connais ces gars-là, et Reacher est entre de bonnes mains, croyez-moi.”

Amazon Studios, Skydance Television et Paramount Television produiront la série, tout comme ils l’ont fait avec «Jack Ryan» (de Tom Clancy). Santora est le producteur exécutif de la série avec Child, Don Granger, Scott Sullivan et Christopher McQuarrie, avec David Ellison, Dana Goldberg et Marcy Ross produisant pour Skydance. Carolyn Harris supervise le projet de Skydance.

À ce jour, il y a 23 romans écrits par Child sur Jack Reacher, un personnage qui a été joué par Tom Cruise deux fois, le premier réalisé par Christopher McQuarrie et le second par Edward Zwick.

Le premier film de ‘Jack Reacher’ est arrivé en 2012 avec une collection de 220 millions de dollars dans le monde et avec quelques critiques positives (malgré le casting …) Déjà en 2016 est venu sa suite, ‘Jack Reacher : Never come back ‘, avec une collection inférieure au premier versement (162 millions de dollars) et aussi des critiques moins positives.