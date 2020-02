Feu vert à la suite de «Puales dans le dos»

Suite au succès critique et commercial de «Puales in the back», Lionsgate a donné le feu vert à une suite du thriller réalisé par Rian Johnson. Le film a été présenté en première le 27 novembre 2019, obtenant une collection mondiale de près de 300 millions de dollars ainsi que trois nominations aux Golden Globes (dont le meilleur film) et une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario.

Dans des déclarations précédentes, Johnson lui-même avait révélé que, s’il y avait une suite, elle se concentrerait sur le personnage joué par les tribunaux de l’inquisiteur et du détective Benoit Blanc (Daniel Craig), avec l’enquête sur une nouvelle affaire impliquant un nouveau casting.

Lorsque le célèbre romancier mystère Harlan Thrombey (Christopher Plummer) est retrouvé mort dans son manoir juste après son 85e anniversaire, le détective Benoit Blanc (Daniel Craig) est mystérieusement recruté pour enquêter. Entre la famille dysfonctionnelle de Harlan et son dévot dévoué, Blanc parcourt un réseau de fausses pistes et de mensonges intéressés pour essayer de découvrir la vérité après la mort prématurée de Harlan.

C’est une histoire mystérieuse ingénieuse et élégante qui garantit de garder le public devinant jusqu’à la fin, dans le casting duquel nous trouvons Craig et Plummer susmentionnés avec Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon , Lakeith Stanfield et Riki Lindhome entre autres.

Selon InformaDeadline, le démarrage de la production de ce nouveau projet sera imminent.