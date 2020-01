Fiancé de 90 jours: 10 couples les plus détestés de tous les temps

Le spectacle de plaisir coupable 90 Day Fiance est actuellement l’une des meilleures émissions de télé-réalité à la télévision. Regarder des couples naviguer dans une relation est assez gênant, et savoir que la relation va très probablement s’effondrer d’ici la fin de la saison est plutôt délicieux. Oui, c’est horrible à dire, mais, lorsque vous vous mettez à la télévision, préparez-vous à être sous un télescope, surtout si vous êtes une personne horrible.

TLC a jeté des couples intéressants au fil des ans, certains que vous ne pourrez jamais oublier – certains qui continuent d’apparaître sur votre flux de médias sociaux parce qu’ils n’ont pas besoin d’être à la télévision pour suivre leurs pitreries ridicules. Il y a eu beaucoup de couples à haïr au fil des ans. Vous pensez que votre couple le moins préféré a figuré sur la liste?

10 Paola & Russ

Pao et Russ formaient un couple régulier, mignon et normal au début du spectacle. Ils sont l’un des rares couples originaux de la première saison à l’avoir fait. Au départ, Pao était une favorite des fans, et les gens pensaient que Russ était extrêmement chanceux de l’avoir, surtout comme elle.

Malheureusement, ils sont tous deux devenus extrêmement ennuyeux. Cela est devenu visible lorsque Pao a déménagé à Miami (ce qui était la meilleure décision pour eux deux) et a commencé à agir comme si elle n’avait pas d’homme. Lorsque Russ est apparu et a commencé à réagir, nous ne pouvions tout simplement pas suivre le va-et-vient. Ils ont maintenant été rétrogradés à être simplement sur Pillow Talk, et nous convenons que c’est la meilleure décision.

9 Paul & Karine

Paul et Karine sont un tel gâchis que nous ne savons même pas par où commencer. Au début, nous étions désolés pour Karine ne réalisant pas avec qui elle s’était enveloppée, mais maintenant ils sont ensemble depuis plusieurs années, ont un bébé adorable, et Paul agit toujours comme un idiot complet. Il s’enfuit chaque fois qu’il doit dire la vérité ou qu’il est confronté. Il ne peut jamais obtenir d’emploi et, lorsqu’il le fait, il ne peut jamais le conserver.

À ce moment-là, si Karine allait vraiment partir (pas tous ces faux trucs qu’ils font pour les réseaux sociaux), elle serait sortie bébé à la main. Les deux sont juste ennuyeux à ce stade. La vérité est que s’ils jouaient correctement leurs cartes, ils pourraient tout de même avoir le drame et nous ne serions pas tous si ennuyés à chaque fois qu’ils font les nouvelles. À ce stade, c’est juste dominateur.

8 Danielle et Mohamed

Le couple de la saison 1, Danielle et Mohamed, est rompu depuis un certain temps maintenant, mais leur relation restera dans l’histoire. Nous sommes enclins à avoir pitié de Danielle … mais, allez, n’importe qui pouvait voir dès le premier jour que Mohamed n’était pas dans cette femme. Leur relation était tellement agaçante à cause du désespoir de Danielle et de la tendance de Mohamed à profiter de son désespoir. Il est sûr de dire que les deux parties ont contribué à être le couple le plus détesté.

Danielle était plus préoccupée par le fait de rencontrer un gars plus jeune que par le confort de ses enfants avec un homme étrange dans la maison, et c’est en plus de mentir à peu près tout; perdre son emploi, se préparer à son arrivée. Pourtant, Mohammad est loin d’être irréprochable en la matière.

7 Ashley & Jay

Menteur, menteur, pantalon en feu Ashley et Jay sont maintenant connus comme le couple le plus faux de la série (jusqu’à présent). Jay a été accusé de tricherie, de vol d’argent et de toutes sortes d’autres choses sauvages. Ashley a été accusée d’avoir simulé une maladie, d’avoir menti sur la garde de ses enfants et sa relation globale avec Jay. Ils ont régulièrement coché beaucoup de téléspectateurs et personne ne pouvait garder une trace de leur histoire ou de la chronologie qu’ils colportaient. Le couple a finalement rompu … ou ne l’a pas fait – nous ne savons pas vraiment à ce stade.

6 Eric et Leida

Eric et Leida sont plus dramatiques hors caméra que sur caméra, et c’est une pilule difficile à avaler pour certains, car ils étaient absolument horribles et difficiles à digérer. Eric est apparu comme faible et pathétique, et Leida est apparue comme une personne horrible pour avoir essayé de le forcer à cesser de payer une pension alimentaire pour enfants. Le couple est toujours ensemble, avec quelques informations parvenant où Eric a été arrêté pour un domestique contre Leida. Il a admis plus tard avoir dû l’empêcher physiquement de se faire du mal, d’où la situation de violence domestique.

5 Ricky et Melissa

Ricky était un tel fluage, et nous souhaitons seulement le savoir avant qu’il ne soit arrivé en Colombie pour rencontrer Melissa. Le plus gros problème que nous avons eu avec les deux couples était le premier et le seul dîner qu’ils avaient. Ils semblaient tous les deux ne pas vouloir être là. De plus, le faux couple semblait se séparer si rapidement qu’il était presque contre nature pour eux. Nous ne nous souvenons même pas si Meliis a commandé un repas avant son décollage. Ils parlaient en ligne depuis environ un an, et Ricky a fait croire que c’était tout pour lui. Melissa savait qu’elle ne voulait pas se présenter au dîner, alors elle a essentiellement perdu notre temps. Les téléspectateurs se sont investis, mais il est revenu nous mordre dans le cul.

4 Mark et Nikki

Avec un écart d’âge de près de 40 ans, ce couple a immédiatement frotté les gens dans le mauvais sens. Mark est sorti comme un fluage complet, et il semblait toujours qu’il parlait à Nikki. Les aspects contrôlants de Mark et en particulier la façon dont il parle à Nikki comme si elle était une enfant était juste un peu trop pour les téléspectateurs. Heureusement, ils n’ont pas eu beaucoup de temps d’écran. Maintenant, ils ne sont pratiquement pas en ligne. Nous ne pouvons pas nous empêcher de supposer que Mark limite le temps de Nikki sur les réseaux sociaux … si elle en a, pour commencer.

3 Nicole et Azan

À ce stade, Nicole est une idiote. Nous ne pouvons même plus être fâchés contre Azan car il montre ses vraies couleurs très brillamment. C’est maintenant à Nicole de développer une épine dorsale pour elle et sa fille. Azan a dit des choses horribles à propos de Nicole et de son poids, et il s’est même moqué d’elle alors qu’elle gravissait une colline désertique, haletant pour la vie chère.

Elle lui a envoyé beaucoup d’argent qui devait ouvrir une sorte de bar de beauté au Maroc. Il n’a pas non plus prouvé qu’il aimait même Nicole et encore moins l’aimer de la même manière que lui. Dans l’ensemble, il apparaît comme une arnaque et elle est complètement aveugle à tous les drapeaux rouges. Ils se méritent.

2 Colt et Debbie

Colt et Debbie n’étaient pas un couple; ils sont mère et fils. Cependant, ils pourraient tout aussi bien être liés à la façon dont les co-dépendent les uns des autres. La vraie petite amie de Debbie et Colt à l’époque, Larissa, ne pouvait tout simplement pas s’entendre. Colt semble toujours prendre le parti de sa mère, ce qui provoque une rupture encore plus grande dans leur relation.

Colt et Debbie méritent d’être regardés. Ils agissent comme un vieux couple marié, et c’était devenu ennuyeux au point que les fans enracinaient pour Larissa, qu’ils ne pouvaient pas supporter à cause de ses ébats. Debbie et Colt sont maintenant sur Pillow Talk, ce qui est étrange parce que parler d’oreiller fait référence aux conversations que vous avez avec votre conjoint au lit la nuit. Beurk.

1 Anfisa et Jorge

Personnellement, nous ne voyons rien de mal avec Anfisa et Jorge. En fait, ils forment un bon couple. Ils apportent tous les deux l’inattendu, Anfisa est physiquement et verbalement violent envers Jorge, et, en retour, il achète ses affaires. Bien que ce ne soit généralement pas ce qu’elle veut, car il a menti sur le montant d’argent dont il dispose.

L’une des scènes les plus emblématiques entre Anfisa et Jorge a été quand elle a voulu que Jorge attrape son sac rouge! Elle a crié et lui a crié pour ce qui ne semblait pas être une raison. C’est la scène qui a commencé à faire que les gens n’aiment pas vraiment ces deux-là. Malheureusement, Jorge est maintenant en prison pour possession et, étonnamment, Anfisa est accrochée là-dedans.

Prochain

